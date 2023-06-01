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خبراء مرسيدس للانسيابية نجحوا بتحليل "أمور مثيرة للاهتمام" من صور أرضية سيارة ريد بُل

اعترفت مرسيدس بأن خبراءها في الانسيابية قاموا بتحليل "أمور مثيرة للاهتمام" من صور أرضية سيارة ريد بُل التي تعرضت لحادثة خلال تصفيات جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد.

سيارة سيرجيو بيريز، ريد بُل بعد حادثته في تصفيات موناكو

كانت مجريات جولة موناكو بمثابة عرضٍ لجميع تصاميم الأرضيات المخفية من قبل أهم الفرق - مثل ريد بُل وفيراري - وذلك خلال رفع السيارات التي تعرضت للحوادث باستعمال رافعات ضمن الحلبة.

وقدمت حادثتا لويس هاميلتون سائق مرسيدس وسيرجيو بيريز سائق ريد بُل، نظرة على تصميمي الأرضية.

وكما كان متوقعاً أثارت الصورة اهتمام الكثير من المتابعين والفرق كذلك، حيث أشارت مرسيدس إلى اهتمامها بتصميم أرضية سيارة ريد بُل وتعقيده.

وضمن معرض كلامه ضمن فيديو بعد السباق، تكلم جايمس أليسون المدير التقني لدى مرسيدس أنه لن يفوّت فرصة كهذه لفهم أفضل لتصاميم الفريق المنافس.

فقال: "بالتأكيد، لطالما أثار ذلك اهتماماً كبيراً. هناك الكثير من البحث ضمن الصور وليس فقط صور التلفاز، لكنها عادة تكون منخفضة الدقة وغير واضحة".

وأردف: "يتموضع المصورون في مناطق استراتيجية على المسار، وحين كانت الرافعة تعمل، تم التقاط صور عديدة بسرعة".

واسترسل: "وصلتنا الكثير من الصور عالية الدقة لسيارات أخرى. للأسف حصل الأمر ذاته معنا، وستصل صور كثيرة لسيارتنا إلى منافسينا".

واستكمل: "لكننا حصلنا على أمور مثيرة للاهتمام من صور ريد بُل، وذلك أمر جيد على الدوام بالنسبة إلى خبراء الانسيابية لدينا لنرى إن كان بوسعنا التقاط بعض التفاصيل واستثمارها".

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وبينما لم تكن ريد بُل مسرورة من كشف أسرار سيارتها، لكن الفريق قلّل من أهمية ذلك مؤكداً صعوبة نسخ التصاميم.

حيث قال هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات، في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "بالطبع لم نكن مسرورين من ذلك".

وأكمل: "الأرضية هامة جداً، لكن إن لم تمتلك جميع الأجزاء الأخرى للتصاميم، فلن يكون من السهل الاستفادة منها. كما أن سيارة مرسيدس بقيت مكشوفة لفترة أطول!".

واختتم: "لكنني أعتقد أنه لا أحد يهتم بتصميم أرضية مرسيدس مقارنة بالاهتمام بتصميم أرضية سيارتنا!".

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