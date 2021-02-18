خبايا مكلارين التي كشفها يوم التصوير الترويجي

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
25 مارس
الحدث التالي خلال
34 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
56 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
76 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
90 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
104 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
111 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
125 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
132 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
146 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
160 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
188 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
195 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
202 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
216 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
223 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
230 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
244 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
251 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
259 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
275 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
287 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
296 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / تحليل

خبايا مكلارين التي كشفها يوم التصوير الترويجي

المشاركات
التعليقات
خبايا مكلارين التي كشفها يوم التصوير الترويجي

أصبحت مكلارين أولى فرق البطولة التي تكشف النقاب عن سياراتها لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد عندما قدّمت مقاتلتها "أم.سي.إل35أم" للمرّة الأولى مطلع الأسبوع الجاري.

في حين أنذ حدث الإطلاق الرقميّ كان يعني عدم حصول المصوّرين على لمحة مقرّبة للسيارة، فإنّ مكلارين حاولت إخفاء الجوانب التي لم ترد من الآخرين رؤيتها.

ودائمًا ما عمدت الفرق إلى فعل ذلك عند اختبار مقاتلاتها الجديدة للمرّة الأولى، حيث تتمّ تغطية بعض الأجزاء، أو حتّى عدم وضعها على السيارة أصلًا، أو استخدام مكوّنات أخرى مشابهة قليلًا للتي سيتمّ التسابق بها لاحقًا.

ولم يكن حدث الكشف عن مقاتلة مكلارين الجديدة مختلفة عن ذلك، كونه كان من الواضح أنّ منطقة الناشر قد تمّت تغطيتها بالكامل في صور الإطلاق الرسميّة.

لكن لحسن حظّنا فإنّ الفريق استغلّ أحد يومَي التصوير الترويجيّ في سيلفرستون يوم الثلاثاء، ما سمح لنا بالحصول على فرصة لالتقاط صورٍ لمختلف أجزاء السيارة التي لم تكن ظاهرة في المرّة الأولى.

وإليكم ما اكتشفناه:

بدا أنّ فرص رؤية خبايا التصاميم قد تبخّرت في البداية عندما كانت الصور القادمة من سيلفرستون تُخفي مجدّدًا بعض الأجزاء المهمّة من السيارة.

كانت معظم زوايا الصور أو مقاطع الفيديو التي نشرها الفريق إمّا لمقدّمة السيارة أو جانبها.

لكنّ الحظّ حالفنا في النهاية، حيث سمحت الصور التي نشرها الفريق في وقتٍ لاحقٍ من اليوم بالحصول على فكرة على بعض الجوانب المهمّة من السيارة، خاصة تلك المتمحورة حول القوانين الانسيابيّة الجديدة لموسم 2021.

وتهدف هذه التغييرات لخفض الارتكازيّة بنسبة 10 بالمئة وتتضمّن نزع جزء مثلث قطري من الأرضيّة أمام الإطار الخلفيّ، إلى جانب حظر جميع الثقوب والشروخ ضمن الـ 100 ملم الخارجيّة من الأرضيّة.

فضلًا عن ذلك فقد تمّ نزع 40 ملم من الجنيّحات السفليّة لقناة تهوية المكابح الخلفيّة، بينما باتت أشرطة الناشر أقصر بـ 50 ملم.

تفاصيل سيارة مكلارين أم.سي.أل35 أم

تفاصيل سيارة مكلارين أم.سي.أل35 أم

تصوير: مكلارين

وبفحص سيارة مكلارين التي توجّهت إلى المسار في سيلفرستون، فيُمكننا ملاحظة تضمّنها لمجموعة ألواحٍ جانبيّة، ومحرّف هواء جانبيّ مختلفين، إلى جانب أرضيّة جديدة.

يتشابه المحرّف مع التصميم الذي استخدمه الفريق في النصف الثاني من موسم 2020 (أسفله)، لكنّ المكوّن الأماميّ منه بات يمتدّ حتّى رأس زاوية الأرضيّة (السهم الأحمر).

أمّا هنا فلدينا مجموعة أخرى من شفرات توجيه الهواء. في الأثناء فقد تمّ تعويض اللوح الفاصل (الأزرق) بثلاث شفرات مشابهة لتلك المثبّتة في الجزء السفليّ.

كما من الجدير بالذكر إدخال الفريق لبعض التعديلات الطفيفة على شكل جنيّحات المرايا وملحقاتها (السهم الأسود)، وهو ما يُشير إلى ضرورة إجراء تغييرات تصميميّة في الألواح الجانبيّة في الأسفل من أجل ضمان قانونيّة المرايا.

ويبدو كذلك أنّ هناك تغييرًا طفيفًا في الألواح الجانبيّة، لكن علينا الانتظار حتّى دخول السيارة إلى الحلبة في التجارب التحضيريّة للموسم الجديد من أجل تحليلها بالكامل.

الألواح الجانبية لسيارة مكلارين أم.سي.أل35 في إيفل

الألواح الجانبية لسيارة مكلارين أم.سي.أل35 في إيفل

تصوير: جورجيو بيولا

بالانتقال إلى القسم الخلفيّ من السيارة، فإنّ القطع القطري حاضرٌ في الأرضيّة وفق ما تفرضه القوانين. كانت مكلارين أولى الفرق التي اختبرت تصميم 2021 على أرض الواقع ضمن جائزة بلجيكا الكبرى العام الماضي.

لكن هناك تصميمٌ آخر مثيرٌ للاهتمام كان يجد طريقه إلى السيارة من حينٍ إلى آخر على مدار موسم 2020.

إذ أنّ خصائص سيارة "أم.سي.إل35أم" التي ظهرت في سيلفرستون شهدت استخدام الجنيّح الذي على شكل حرف "إل" أمام الإطار الخلفيّ والذي اختبره الفريق للمرّة الأولى في السباق الأوّل من الموسم الماضي في النمسا.

أرضية سيارة مكلارين أم.سي.أل35

أرضية سيارة مكلارين أم.سي.أل35

تصوير: جورجيو بيولا

ومن المرجّح أن يكون هذا الجنيّح الإضافيّ مُستخدمًا بكثافة هذا الموسم في ظلّ سعي الفرق لاستعادة الأداء الذي خسرته بسبب القوانين الجديدة المتعلّقة بالأرضيّة.

واختبر فريق هاس حلًا مماثلًا في أبوظبي، بينما اختبرت فيراري عدّة حلولٍ مختلفة تركّز أغلبها على حافة الأرضيّة.

مقارنة بين أرضية سيارة فيراري اس.اف1000 في أبوظبي وبورتيماو

مقارنة بين أرضية سيارة فيراري اس.اف1000 في أبوظبي وبورتيماو

تصوير: جورجيو بيولا

بدء أعمال البناء على حلبة جائزة موناكو الكبرى الأسبوع المُقبل لاستقبال أحداث 2021

المقال السابق

بدء أعمال البناء على حلبة جائزة موناكو الكبرى الأسبوع المُقبل لاستقبال أحداث 2021
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

خبايا مكلارين التي كشفها يوم التصوير الترويجي

5دقيقة
2
فورمولا 1

فيتيل يعرض مجموعة من سياراته الخارقة للبيع

3
فورمولا 1

تحليل تقني: ما مدى اختلاف سيارة مكلارين مرسيدس لموسم 2021 عن سابقتها؟

4
موتو جي بي

ياماها تطلق درّاجتها "ام1" لموسم 2021 في "الموتو جي بي" وتلتزم في البطولة حتى 2026

5
فورمولا 1

ما الذي يعنيه موسم فيراري الصعب على عملية تطوير المحركات في 2021

أحدث الأخبار
خبايا مكلارين التي كشفها يوم التصوير الترويجي
فورمولا 1

خبايا مكلارين التي كشفها يوم التصوير الترويجي

بدء أعمال البناء على حلبة جائزة موناكو الكبرى الأسبوع المُقبل لاستقبال أحداث 2021
فورمولا 1

بدء أعمال البناء على حلبة جائزة موناكو الكبرى الأسبوع المُقبل لاستقبال أحداث 2021

17د
ريد بُل تتوقّع من بيريز تكرار تشكيلة فيرشتابن/ريكاردو في مواجهة مرسيدس
فورمولا 1

ريد بُل تتوقّع من بيريز تكرار تشكيلة فيرشتابن/ريكاردو في مواجهة مرسيدس

21د
فيتيل يعرض مجموعة من سياراته الخارقة للبيع
فورمولا 1

فيتيل يعرض مجموعة من سياراته الخارقة للبيع

ويليامز تُكمل اختبارها الأوّل لسيارة "اف.دبليو43بي" في سيلفرستون
فورمولا 1

ويليامز تُكمل اختبارها الأوّل لسيارة "اف.دبليو43بي" في سيلفرستون

15س
أحدث ملفات الفيديو
ما الذي تنتظره مكلارين من موسم 2021 21:13
فورمولا 1
21س

ما الذي تنتظره مكلارين من موسم 2021

أولى طلعات ريكاردو ونوريس على متن سيارة مكلارين 2021 03:04
فورمولا 1
21س

أولى طلعات ريكاردو ونوريس على متن سيارة مكلارين 2021

أولى تجارب دانيال ريكاردو على متن سيارة مكلارين 2021 03:07
فورمولا 1
21س

أولى تجارب دانيال ريكاردو على متن سيارة مكلارين 2021

الطريق إلى 09:10
فورمولا 1
21س

الطريق إلى "دبليو12" مع جايمس: بناء سيارة فورمولا واحد جديدة

تشغيل محرك ألفا تاوري 2021 01:11
فورمولا 1
21س

تشغيل محرك ألفا تاوري 2021

الأكثر شعبية اليوم

خبايا مكلارين التي كشفها يوم التصوير الترويجي
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

خبايا مكلارين التي كشفها يوم التصوير الترويجي

فيتيل يعرض مجموعة من سياراته الخارقة للبيع
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل يعرض مجموعة من سياراته الخارقة للبيع

تحليل تقني: ما مدى اختلاف سيارة مكلارين مرسيدس لموسم 2021 عن سابقتها؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل تقني: ما مدى اختلاف سيارة مكلارين مرسيدس لموسم 2021 عن سابقتها؟

ياماها تطلق درّاجتها "ام1" لموسم 2021 في "الموتو جي بي" وتلتزم في البطولة حتى 2026
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

ياماها تطلق درّاجتها "ام1" لموسم 2021 في "الموتو جي بي" وتلتزم في البطولة حتى 2026

ما الذي يعنيه موسم فيراري الصعب على عملية تطوير المحركات في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ما الذي يعنيه موسم فيراري الصعب على عملية تطوير المحركات في 2021

كيف كشف فيديو تشغيل سيارة فيراري بعض الأدلّة على تغييرات كبيرة في التصميم
الفيديو بالداخل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كيف كشف فيديو تشغيل سيارة فيراري بعض الأدلّة على تغييرات كبيرة في التصميم

فريق ألبين يعلن موعد الكشف عن سيارته لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فريق ألبين يعلن موعد الكشف عن سيارته لموسم 2021

ريكاردو يعترف بأنّ الرياح كانت عاملاً في حادثته في بورتيماو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو يعترف بأنّ الرياح كانت عاملاً في حادثته في بورتيماو

أحدث الأخبار

خبايا مكلارين التي كشفها يوم التصوير الترويجي
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

خبايا مكلارين التي كشفها يوم التصوير الترويجي

بدء أعمال البناء على حلبة جائزة موناكو الكبرى الأسبوع المُقبل لاستقبال أحداث 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بدء أعمال البناء على حلبة جائزة موناكو الكبرى الأسبوع المُقبل لاستقبال أحداث 2021

ريد بُل تتوقّع من بيريز تكرار تشكيلة فيرشتابن/ريكاردو في مواجهة مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل تتوقّع من بيريز تكرار تشكيلة فيرشتابن/ريكاردو في مواجهة مرسيدس

فيتيل يعرض مجموعة من سياراته الخارقة للبيع
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل يعرض مجموعة من سياراته الخارقة للبيع

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.