خبايا مكلارين التي كشفها يوم التصوير الترويجي

في حين أنذ حدث الإطلاق الرقميّ كان يعني عدم حصول المصوّرين على لمحة مقرّبة للسيارة، فإنّ مكلارين حاولت إخفاء الجوانب التي لم ترد من الآخرين رؤيتها.

ودائمًا ما عمدت الفرق إلى فعل ذلك عند اختبار مقاتلاتها الجديدة للمرّة الأولى، حيث تتمّ تغطية بعض الأجزاء، أو حتّى عدم وضعها على السيارة أصلًا، أو استخدام مكوّنات أخرى مشابهة قليلًا للتي سيتمّ التسابق بها لاحقًا.

ولم يكن حدث الكشف عن مقاتلة مكلارين الجديدة مختلفة عن ذلك، كونه كان من الواضح أنّ منطقة الناشر قد تمّت تغطيتها بالكامل في صور الإطلاق الرسميّة.

لكن لحسن حظّنا فإنّ الفريق استغلّ أحد يومَي التصوير الترويجيّ في سيلفرستون يوم الثلاثاء، ما سمح لنا بالحصول على فرصة لالتقاط صورٍ لمختلف أجزاء السيارة التي لم تكن ظاهرة في المرّة الأولى.

وإليكم ما اكتشفناه:

بدا أنّ فرص رؤية خبايا التصاميم قد تبخّرت في البداية عندما كانت الصور القادمة من سيلفرستون تُخفي مجدّدًا بعض الأجزاء المهمّة من السيارة.

كانت معظم زوايا الصور أو مقاطع الفيديو التي نشرها الفريق إمّا لمقدّمة السيارة أو جانبها.

لكنّ الحظّ حالفنا في النهاية، حيث سمحت الصور التي نشرها الفريق في وقتٍ لاحقٍ من اليوم بالحصول على فكرة على بعض الجوانب المهمّة من السيارة، خاصة تلك المتمحورة حول القوانين الانسيابيّة الجديدة لموسم 2021.

وتهدف هذه التغييرات لخفض الارتكازيّة بنسبة 10 بالمئة وتتضمّن نزع جزء مثلث قطري من الأرضيّة أمام الإطار الخلفيّ، إلى جانب حظر جميع الثقوب والشروخ ضمن الـ 100 ملم الخارجيّة من الأرضيّة.

فضلًا عن ذلك فقد تمّ نزع 40 ملم من الجنيّحات السفليّة لقناة تهوية المكابح الخلفيّة، بينما باتت أشرطة الناشر أقصر بـ 50 ملم.

تفاصيل سيارة مكلارين أم.سي.أل35 أم تصوير: مكلارين

وبفحص سيارة مكلارين التي توجّهت إلى المسار في سيلفرستون، فيُمكننا ملاحظة تضمّنها لمجموعة ألواحٍ جانبيّة، ومحرّف هواء جانبيّ مختلفين، إلى جانب أرضيّة جديدة.

يتشابه المحرّف مع التصميم الذي استخدمه الفريق في النصف الثاني من موسم 2020 (أسفله)، لكنّ المكوّن الأماميّ منه بات يمتدّ حتّى رأس زاوية الأرضيّة (السهم الأحمر).

أمّا هنا فلدينا مجموعة أخرى من شفرات توجيه الهواء. في الأثناء فقد تمّ تعويض اللوح الفاصل (الأزرق) بثلاث شفرات مشابهة لتلك المثبّتة في الجزء السفليّ.

كما من الجدير بالذكر إدخال الفريق لبعض التعديلات الطفيفة على شكل جنيّحات المرايا وملحقاتها (السهم الأسود)، وهو ما يُشير إلى ضرورة إجراء تغييرات تصميميّة في الألواح الجانبيّة في الأسفل من أجل ضمان قانونيّة المرايا.

ويبدو كذلك أنّ هناك تغييرًا طفيفًا في الألواح الجانبيّة، لكن علينا الانتظار حتّى دخول السيارة إلى الحلبة في التجارب التحضيريّة للموسم الجديد من أجل تحليلها بالكامل.

الألواح الجانبية لسيارة مكلارين أم.سي.أل35 في إيفل تصوير: جورجيو بيولا

بالانتقال إلى القسم الخلفيّ من السيارة، فإنّ القطع القطري حاضرٌ في الأرضيّة وفق ما تفرضه القوانين. كانت مكلارين أولى الفرق التي اختبرت تصميم 2021 على أرض الواقع ضمن جائزة بلجيكا الكبرى العام الماضي.

لكن هناك تصميمٌ آخر مثيرٌ للاهتمام كان يجد طريقه إلى السيارة من حينٍ إلى آخر على مدار موسم 2020.

إذ أنّ خصائص سيارة "أم.سي.إل35أم" التي ظهرت في سيلفرستون شهدت استخدام الجنيّح الذي على شكل حرف "إل" أمام الإطار الخلفيّ والذي اختبره الفريق للمرّة الأولى في السباق الأوّل من الموسم الماضي في النمسا.

أرضية سيارة مكلارين أم.سي.أل35 تصوير: جورجيو بيولا

ومن المرجّح أن يكون هذا الجنيّح الإضافيّ مُستخدمًا بكثافة هذا الموسم في ظلّ سعي الفرق لاستعادة الأداء الذي خسرته بسبب القوانين الجديدة المتعلّقة بالأرضيّة.

واختبر فريق هاس حلًا مماثلًا في أبوظبي، بينما اختبرت فيراري عدّة حلولٍ مختلفة تركّز أغلبها على حافة الأرضيّة.