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الشرق الأوسط
فورمولا 1
مقابلة

حوار حصري: لماذا يتمثل هدف فاسور الأساسي الآن في دفع ريد بُل نحو ارتكاب الأخطاء

كشخص يفهم جيدًا التحديات التي تفرضها الفورمولا 1، فإن فريد فاسور مدير فريق فيراري يعي تمامًا أنه لا يوجد حل سحري يضمن النجاح في الفئة الملكة لرياضة السيارات.

تم التحديث:
فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

الصورة من قبل: إريك جونيوس

موتورسبورت.كوم "برايم"

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إذ عوضًا عن ذلك - ومن خلال الألقاب التي حققها في فئات الناشئين وتحقيقه للانتصارات مع قلعة مارانيللو - فإنه يتقبّل أن التربّع على القمة يعني أن تكون بارعًا في كافة الجوانب.

ولهذا كانت مسيرته في فيراري حتى الآن تطويرية وليست ثورية، حيث تمحورت بشكل أكبر حول تعديلات هنا وهناك من شأنها جعل الوضع أفضل بعض الشيء بدلًا من محاولة إيجاد التوليفة السحرية التي تغيّر كل شيء مرة واحدة.

والنتيجة كانت سلسلة من الأمور الصائبة التي وضعت في نصابها ببطء وبشكل تدريجي.

فيما كان هنالك الأمر الأبرز بضم لويس هاميلتون لموسم 2025، والتأكيد هذا الأسبوع بضم لويك سيرا وجيروم دامبروسيو من مرسيدس.

بيد أن التغييرات أشمل بكثير من مجرد ضم أسماء بارزة على قائمة الفريق، حيث أوضح فاسور أن إحدى ركائز نجاح فريق السباقات هي السلوك.

لذلك فإنه عندما يتحدث عن العامل الأساسي الذي ساهم في تطوّر فيراري من النهاية الضعيفة لموسم 2022 إلى أن تكون على مقربة من ريد بُل المهيمنة، فإنه يذكر التحوّل في الذهنية والسلوك كأبرز الأسباب.

حيث نجح الفريق بالتخلص من تلك الفوضى المنظمة التي أحيانًا ما برزت في خط الحظائر ضمن لحظات الاستراتيجية الحرجة، عندما افتقر الفريق لخطوط التواصل الواضحة والاستعداد ليتحمل أحدهم كامل المسؤولية ويتخذ القرار المناسب.

إذ ما يراه فاسور عوضًا عن ذلك الآن هو أشخاص منفتحون على أن يعملوا ضمن الحدود القصوى بعض الشيء ومستعدون للمخاطرة قليلًا، وهو ما يراه حاسمًا من أجل التغلب على ريد بُل.

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وضمن معرض حديثه في حوار حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال التغييرات التي أجراها داخل فيراري منذ قدومه، أوضح فاسور أن أبرزها كان الاستعداد لدفع الأمور قريبًا جدًا من الحدود القُصوى.

فقال: "بالطبع كانت هنالك بعض عمليات التوظيف في الجانب التقني، وأجرينا بعض التغييرات الداخلية فيما يتعلق بالمدير الرياضي، القسم الاستراتيجي، وغيرها. حيث أعتقد بأنها تعمل بشكل جيد للغاية".

وأضاف: "الجانب الجيد الذي أشعر به في خط الحظائر هو المناخ الهادئ للغاية والتعاون المثمر الذي نحظى به. وهذا في اعتقادي أمر مختلف عن السابق".

وتابع: "لكن التغيير الآخر هو أنني أرغب بالمخاطرة بعض الشيء، لأن منافسينا يخاطرون وأعتقد بأن المخاطرة هي جوهر نجاح ريد بُل على الأرجح".

وأكمل: "إنهم دومًا على الحدود القُصوى في كل مكان، وأثق بأنه لم تكن لديهم عصا سحرية العام الماضي عندما كنا متأخرين بـ 6 أعشار من الثانية حصلوا عليها بـ 20 حصان إضافي أو 15-20 نقطة في الجانب الانسيابي. الأمر يتمحور حول أنهم أفضل بعض الشيء في كل مكان، وأنا أحاول دفع الثقافة هنا نحو أن تكون أكثر عدائية في كل مكان".

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دفع ريد بُل خارج منطقة راحتها

لا ينصب تركيز فاسور الآن على تحسين أداء فيراري من أجل التقدم إلى صدارة البقية في مواجهة مكلارين، أستون مارتن ومرسيدس. عوضًا عن ذلك تتوجه أنظاره نحو ريد بُل والتفوق عليها.

إذ وبينما لا يتوقع أحد أن تساهم حزمة التحديثات الكبيرة التي ستجلبها فيراري في إيمولا في تقديم الخطوة التي قد تدفع الفريق أمام ريد بُل، لكن فاسور أكد على مدار الموسم بأنه ليس على فريقه أن يكون أسرع من ريد بُل من أجل التغلب عليها.

حيث أنه وكما أظهرت جولة ميامي (بالرغم من أن مكلارين هي التي أحسنت استغلال الفرصة)، فإنه في حال وضعت ريد بُل تحت الضغط، فإن ذلك يفتح الباب لإمكانية ارتكاب الأخطاء، سواء من السائقين أو من مهندسي خط الحظائر.

"كنا العام الماضي في وضع لم يسمح لنا مطلقًا بتسليط أي ضغط عليهم وإجبراهم على اتخاذ أي قرار. مهما كانت خطتنا، كانوا هم في المقدمة بأريحية" قال فاسور.

وأردف: "ما يجب علينا بلوغه هو أن نكون قريبين منهم قدر الإمكان، وأن ندفعهم إلى التساؤل وربما اتخاذ قرار خاطئ في بعض الأحيان. وعندما يرتكبون الأخطاء، علينا أن نكون حاضرين ونخطو الخطوة الأولى. الهدف هو أن نكون أسرع منهم بالتأكيد وألا نظل خلفهم وننتظر فقط حدوث أمرٍ ما. لكن إذا ما اقتربنا منهم بشكل كبير، وكانوا متقدمين بعشر أو عشرين من الثانية فقط على عكس العام الماضي، فسيكون بالإمكان التغلب عليهم إذا ما ارتكبوا خطأ يصعب تعويضه".

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