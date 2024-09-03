حوادث سيارتي مرسيدس خلف مطالبة فيرستابن بعقوبة لهاميلتون في مونزا

انطلق فيرستابن سابعًا خلف ثنائيّ مرسيدس، حيث كان جورج راسل في المركز الثالث في موقعٍ يُخوّل له منافسة ثنائيّ مكلارين وشارل لوكلير سائق فيراري.

لكنّ راسل "بوغت بكبح أوسكار بياستري المبكّر بعض الشيء" عند المنعطف الأوّل وأغلق مكابحه، ومن ثمّ اضطرّ لعبور المسلك الآمن، ليعود في فلك هاميلتون (الذي تعرّض لاحتكاكٍ طفيف بكارلوس ساينز الإبن عند المنعطف الأوّل) وفيرستابن عند منطقة كورفا غراندي.

ومع تجاوزهما لراسل، أظهر تحليلٌ لمختلف مقاطع الفيديو من على السيارات كيف أنّ فيرستابن حظي بزخمٍ نحو هاميلتون ودفع أنف سيارته بجوار الإطار الخلفي الأيمن لسيارة هاميلتون عند مرحلة الكبح، لكنّ هاميلتون تحرّك قليلًا إلى اليمين بالاقتراب من المنعطف المزدوج الثاني.

وحُشر فيرستابن على الخطّ الخارجي مع وقوع احتكاكٍ طفيفٍ بينهما عند الانعطاف.

وقال هاميلتون سريعًا عبر اللاسلكي: "تمّ صدمي، من قبل ماكس... الإطار الخلفيّ الأيمن"، بينما تذمّر فيرستابن قائلًا: "لم يترك لويس مساحة بعرض سيارة"، قبل أن يُضيف لاحقًا: "تلقيت عقوبة لقاء ذلك، لذا...".

وقبل ذلك بلحظات قليلة، توقّف زخم فيرستابن لوهلة وكان خطّ راسل الأفضل في رأس المنعطف الأوّل ليعني تواجد إطاره الأمامي بذات مستوى الإطار الخلفي لسيارة ريد بُل، ومع عبورهما رأس المنعطف الثاني فإنّ سيارة مرسيدس حُشرت أكثر، وهو ما أدّى إلى كسر الإطار الخلفيّ الأيسر لسيارة فيرستابن للصفيحة الجانبيّة اليمنى من جناح راسل.

وقال البريطاني فور ذلك: "تحرّك بياستري نحوي في منطقة الكبح"، قبل أن يطلب من فريقه مرسيدس تفقّد الضرر.

وتعافى راسل في النهاية ليتفوّق على بيريز، لكنّه عبر خطّ النهاية على بُعد 1.8 ثانية عن فيرستابن في نهاية السباق، بينما كان هاميلتون متقدّمًا بـ 15.1 ثانية في الأمام في ظلّ اتّباع ثلاثتهم لاستراتيجيّة التوقّفين مثل مكلارين المهزومة في الامام.