حلّ مكلارين للتخلص من تعقيدات التحديثات "قد يستغرق أشهراً"
قالت مكلارين بأن العمل على الحل لتحسين التحديثات وتطبيقها بسلاسة، ما زال بحاجة "لبضعة أشهر" كي ينتهي.
رغم أن التحديثات التي أدخلتها مكلارين قدمت تحسناً واضحاً في أداء السيارة خلال النصف الثاني للموسم قبل أن تظهر كثاني أسرع السيارات خلف ريد بُل بحلول نهاية الموسم.
لكن كانت السيارة صعبة التوقع وقد ظهر ذلك في عدة مناسبات، حين تعرض لاندو نوريس لخطأ في تصفيات البرازيل وكذلك أبوظبي.
وبعد النظر في المسألة خلال الفترة الشتوية، أشارت مكلارين إلى أنها اكتشفت بعض الخصائص ضمن المبدأ التصميمي للسيارة كان يتسبب بتلك المشاكل.
ورغم أن الفريق نجح بحل بعض تلك الأمور خلال تطوير سيارة 2024، لكن أندريا ستيلا مدير الفريق أكد أن الأمور لن تُحل بالكامل إلا بعد بداية الموسم.
حيث أجاب حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال نتيجة التحريات: "نعم، نحن نسأل أنفسنا بالطبع، إن كنا قد جعلنا السيارة أسرع قليلاً لكن أصعب في استخراج قدراتها الكاملة خلال التصفيات".
وأكمل: "نظرنا في الأمر، في البداية، تأكدنا أن جميع تساؤلاتنا مشروعة. نعتقد بأنه بالتأكيد هناك بعض النواحي بوسعنا النظر فيها، وتؤثر من الناحية الانسيابية".
لكن، ورغم وجود مشكلة انسيابية، لكن ستيلا أوضح بأن ارتفاع السيارة يلعب دوراً محورياً في حقبة المؤثرات الأرضية الحالية.
فقال: "في هذه السيارات، فإن الانسيابية والارتفاع، يسيران جنباً إلى جنب، لأننا مضطرون لخفض هذه السيارات إلى أقصى نقطة ممكنة قريباً من الأرض".
وأكمل: "هناك بعض النواحي التي لا يمكنني الكلام عنها، لكن لنقل إنها كانت من بين أهم أولوياتنا خلال الفترة الشتوية".
وأضاف: "تم تحسين بعض النواحي في السيارة الجديدة، لكن هناك بعض الأمور الأخرى التي ما زالت قيد التطوير".
واختتم: "بعض الأمور تتطلب أشهراً لحلها".
نوريس سائق مكلارين في شراكة مع "ليني" نجم منصة "يوتيوب"
نوريس سائق مكلارين في شراكة مع "ليني" نجم منصة "يوتيوب" نوريس سائق مكلارين في شراكة مع "ليني" نجم منصة "يوتيوب"
مكلارين حذرة من "مفاجأة غير سارة" قد تحملها سيارة ريد بُل 2024
مكلارين حذرة من "مفاجأة غير سارة" قد تحملها سيارة ريد بُل 2024 مكلارين حذرة من "مفاجأة غير سارة" قد تحملها سيارة ريد بُل 2024
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة
أحدث الأخبار
عجاج يبرم صفقة كبيرة جديدة وسط توجه سعودي واضح نحو منافسات المحركات الكهربائية
عجاج يبرم صفقة كبيرة جديدة وسط توجه سعودي واضح نحو منافسات المحركات الكهربائية عجاج يبرم صفقة كبيرة جديدة وسط توجه سعودي واضح نحو منافسات المحركات الكهربائية
دومينيكالي: صفقة مدريد لا تعني أن برشلونة باتت دون مستقبل
دومينيكالي: صفقة مدريد لا تعني أن برشلونة باتت دون مستقبل دومينيكالي: صفقة مدريد لا تعني أن برشلونة باتت دون مستقبل
مدينة مدريد ستستضيف جائزة إسبانيا الكبرى بدءاً من 2026
مدينة مدريد ستستضيف جائزة إسبانيا الكبرى بدءاً من 2026 مدينة مدريد ستستضيف جائزة إسبانيا الكبرى بدءاً من 2026
كوماتسو: لدى جين هاس الحق في الشعور "بالإحراج" من نتائج الفريق في الفورمولا واحد
كوماتسو: لدى جين هاس الحق في الشعور "بالإحراج" من نتائج الفريق في الفورمولا واحد كوماتسو: لدى جين هاس الحق في الشعور "بالإحراج" من نتائج الفريق في الفورمولا واحد
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.