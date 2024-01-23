حلّ مكلارين للتخلص من تعقيدات التحديثات "قد يستغرق أشهراً"

رغم أن التحديثات التي أدخلتها مكلارين قدمت تحسناً واضحاً في أداء السيارة خلال النصف الثاني للموسم قبل أن تظهر كثاني أسرع السيارات خلف ريد بُل بحلول نهاية الموسم.

لكن كانت السيارة صعبة التوقع وقد ظهر ذلك في عدة مناسبات، حين تعرض لاندو نوريس لخطأ في تصفيات البرازيل وكذلك أبوظبي.

وبعد النظر في المسألة خلال الفترة الشتوية، أشارت مكلارين إلى أنها اكتشفت بعض الخصائص ضمن المبدأ التصميمي للسيارة كان يتسبب بتلك المشاكل.

ورغم أن الفريق نجح بحل بعض تلك الأمور خلال تطوير سيارة 2024، لكن أندريا ستيلا مدير الفريق أكد أن الأمور لن تُحل بالكامل إلا بعد بداية الموسم.

حيث أجاب حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال نتيجة التحريات: "نعم، نحن نسأل أنفسنا بالطبع، إن كنا قد جعلنا السيارة أسرع قليلاً لكن أصعب في استخراج قدراتها الكاملة خلال التصفيات".

وأكمل: "نظرنا في الأمر، في البداية، تأكدنا أن جميع تساؤلاتنا مشروعة. نعتقد بأنه بالتأكيد هناك بعض النواحي بوسعنا النظر فيها، وتؤثر من الناحية الانسيابية".

لكن، ورغم وجود مشكلة انسيابية، لكن ستيلا أوضح بأن ارتفاع السيارة يلعب دوراً محورياً في حقبة المؤثرات الأرضية الحالية.

فقال: "في هذه السيارات، فإن الانسيابية والارتفاع، يسيران جنباً إلى جنب، لأننا مضطرون لخفض هذه السيارات إلى أقصى نقطة ممكنة قريباً من الأرض".

وأكمل: "هناك بعض النواحي التي لا يمكنني الكلام عنها، لكن لنقل إنها كانت من بين أهم أولوياتنا خلال الفترة الشتوية".

وأضاف: "تم تحسين بعض النواحي في السيارة الجديدة، لكن هناك بعض الأمور الأخرى التي ما زالت قيد التطوير".

واختتم: "بعض الأمور تتطلب أشهراً لحلها".