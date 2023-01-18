حلبة ميامي تخطط لإعادة تعبيد مسارها ونقل البادوك لسباق الفورمولا واحد

إثر بعض المشاكل التي واجهت السباق الأول في ميامي العام الماضي، التزم رؤساء الحلبة بضخ استثمارات كبيرة من أجل تحسين الحدث الذي يُقام حول منطقة ميامي دولفينز.

وتمثّل أحد أكبر التغييرات في نقل بادوك فرق الفورمولا واحد إلى داخل أرض ملعب كرة القدم، عوضًا عن وضعه في منطقة ضيقة من الجهة الخارجية مثل العام الماضي.

وسيحصل المشجعون على فرصة شراء تذاكر تمنح وصولًا فريدًا لمشاهدة ما يجري داخل البادوك.

كما سيكون هنالك مبنى استضافة جديد من 3 طوابق بمساحة 190 ألف قدم مربع سيتم الإنتهاء منه بحلول وقت السباق في 5 - 7 مايو/أيار.

في المقابل، وبعد المشاكل مع سطح المسار العام الماضي، تعاونت الحلبة مع شركة تيلكه المرموقة من أجل إعادة تعبيد المسار ووضع أسفلت جديد من أجل سباق هذا العام.

رسم حاسوبي لنادي البادوك الجديد لجائزة ميامي الكبرى تصوير: جائزة ميامي الكبرى

ويرى توم غارفينكل الشريك الإداري لجائزة ميامي الكبرى أن سطح المسار الجديد سيساهم في تقديم فرص تجاوز أفضل، حتى بالرُغم من تقديم سباق العام الماضي لـ 45 تجاوزًا بالفعل.

فقال: "كان من الممكن أن نبقى مع نفس المسار مثل العام الماضي، لكن الهدف كان تحسين التسابق وتقديم الكثير من فرص التجاوز".

وأضاف: "لذلك قررنا إعادة تعبيد المسار في محاولة للوصول به لمستوى تسابق أفضل، حيث أردنا أن نكون في أفضل وضع ممكن".

هذا وستكون هنالك بعض التعديلات على بعض مناطق الخروج الآمن للمساهمة في تقريب مناطق الاستضافة إلى حافة المسار.