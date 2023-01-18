تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
تذاكر TV Jobs MULTIVERSE
تحميل تطبيقاتك
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
تذاكر TV Jobs MULTIVERSE
السابق / "فيا" تكشف عن تفاصيل هيكل إداري جديد للفورمولا واحد التالي / بوتاس يرغب بأن تكون محادثات مستقبله مع ألفا روميو "مبكرة جدًا" في 2023
فورمولا 1 أخبار

حلبة ميامي تخطط لإعادة تعبيد مسارها ونقل البادوك لسباق الفورمولا واحد

كشفت حلبة ميامي عن خطط لتحديثات كبيرة على منشآتها للفورمولا واحد لهذا العام، والتي تتضمن إعادة تعبيد للمسار ونقل البادوك إلى داخل استاد "هارد روك".

حلبة ميامي تخطط لإعادة تعبيد مسارها ونقل البادوك لسباق الفورمولا واحد

إثر بعض المشاكل التي واجهت السباق الأول في ميامي العام الماضي، التزم رؤساء الحلبة بضخ استثمارات كبيرة من أجل تحسين الحدث الذي يُقام حول منطقة ميامي دولفينز.

وتمثّل أحد أكبر التغييرات في نقل بادوك فرق الفورمولا واحد إلى داخل أرض ملعب كرة القدم، عوضًا عن وضعه في منطقة ضيقة من الجهة الخارجية مثل العام الماضي.

وسيحصل المشجعون على فرصة شراء تذاكر تمنح وصولًا فريدًا لمشاهدة ما يجري داخل البادوك.

كما سيكون هنالك مبنى استضافة جديد من 3 طوابق بمساحة 190 ألف قدم مربع سيتم الإنتهاء منه بحلول وقت السباق في 5 - 7 مايو/أيار.

في المقابل، وبعد المشاكل مع سطح المسار العام الماضي، تعاونت الحلبة مع شركة تيلكه المرموقة من أجل إعادة تعبيد المسار ووضع أسفلت جديد من أجل سباق هذا العام.

رسم حاسوبي لنادي البادوك الجديد لجائزة ميامي الكبرى

رسم حاسوبي لنادي البادوك الجديد لجائزة ميامي الكبرى

تصوير: جائزة ميامي الكبرى

ويرى توم غارفينكل الشريك الإداري لجائزة ميامي الكبرى أن سطح المسار الجديد سيساهم في تقديم فرص تجاوز أفضل، حتى بالرُغم من تقديم سباق العام الماضي لـ 45 تجاوزًا بالفعل.

فقال: "كان من الممكن أن نبقى مع نفس المسار مثل العام الماضي، لكن الهدف كان تحسين التسابق وتقديم الكثير من فرص التجاوز".

وأضاف: "لذلك قررنا إعادة تعبيد المسار في محاولة للوصول به لمستوى تسابق أفضل، حيث أردنا أن نكون في أفضل وضع ممكن".

هذا وستكون هنالك بعض التعديلات على بعض مناطق الخروج الآمن للمساهمة في تقريب مناطق الاستضافة إلى حافة المسار.

 

المشاركات
التعليقات
"فيا" تكشف عن تفاصيل هيكل إداري جديد للفورمولا واحد
المقال السابق

"فيا" تكشف عن تفاصيل هيكل إداري جديد للفورمولا واحد
المقال التالي

بوتاس يرغب بأن تكون محادثات مستقبله مع ألفا روميو "مبكرة جدًا" في 2023

بوتاس يرغب بأن تكون محادثات مستقبله مع ألفا روميو "مبكرة جدًا" في 2023

أحدث الأخبار

دي فريز يواجه دعوى قضائية من أحد أقطاب العقارات في هولندا حول قرض بقيمة 250 ألف يورو
فورمولا 1 فورمولا 1

دي فريز يواجه دعوى قضائية من أحد أقطاب العقارات في هولندا حول قرض بقيمة 250 ألف يورو

يواجه نيك دي فريز سائق ألفا تاوري في الفورمولا واحد دعوى قضائية من أحد أقطاب العقارات في هولندا حول قرض بقيمة 250 ألف يورو تلقاه دي فريز لدعم مسيرته في فئات الناشئين.

أبيتبول يقلل من تكهنات دخول هيونداي عالم الفورمولا واحد ويؤكد أن الراليات هي الأولوية
فورمولا 1 فورمولا 1

أبيتبول يقلل من تكهنات دخول هيونداي عالم الفورمولا واحد ويؤكد أن الراليات هي الأولوية

قلل سيريل أبيتبول مدير قسم رياضة السيارات الجديد لدى هيونداي من التكهنات بأن العلامة الكورية الجنوبية تستهدف خوض غمار الفورمولا واحد، حيث أصرّ على أن الراليات ما تزال أولوية المصنّع في الوقت الحالي.

نوريس خاض محادثات مبدئية مع عدد من فرق الفورمولا واحد قُبيل عقده الأخير مع مكلارين
فورمولا 1 فورمولا 1

نوريس خاض محادثات مبدئية مع عدد من فرق الفورمولا واحد قُبيل عقده الأخير مع مكلارين

كشف لاندو نوريس أنه خاض بعض محادثات جس النبض مع العديد من فرق الفورمولا واحد، وليس فقط ريد بُل، قُبيل توقيع عقده طويل الأمد مع مكلارين في 2022.

بوتاس يرغب بأن تكون محادثات مستقبله مع ألفا روميو "مبكرة جدًا" في 2023
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس يرغب بأن تكون محادثات مستقبله مع ألفا روميو "مبكرة جدًا" في 2023

يسعى فالتيري بوتاس إلى مناقشة مستقبله مع ألفا روميو في الفورمولا واحد في وقت "مبكر جدًا" من العام 2023 في ظل بحثه عن استقرار مستمر في البطولة.

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.