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فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى / أخبار عاجلة

حلبة مرسى ياس تُؤكّد إقامة سباق أبوظبي أواخر العام دون جمهور

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حلبة مرسى ياس تُؤكّد إقامة سباق أبوظبي أواخر العام دون جمهور

أكدت حلبة مرسى ياس في أبوظبي رسمياً استضافة جولة الفورمولا واحد أواخر العام الحالي ضمن الروزنامة المعدلة لموسم 2020، لكن من دون جمهور.

كانت إدارة بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد قد أكدت الروزنامة النهائية لموسم 2020، مع عودة جائزة تركيا الكبرى إلى المنافسات العالمية وإقامة جولتَين في البحرين قرب نهاية الموسم قبل اسدال الستارة عن المنافسات على حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

وكما نشر موقعنا قبل فترةٍ من الزمن، فإنّ روزنامة موسم 2020 النهائية ستحتوي على 17 جائزة كبرى (أقيمت 6 منها حتى الآن)، حيث ستنتقل المنافسات نهاية الأسبوع الجاري إلى حلبة سبا-فرانكورشان البلجيكية قبل أن تُقام بعدها جولتان في إيطاليا؛ الأولى على حلبة مونزا والثانية في موجيللو التي لم يسبق لها استضافت جائزة كبرى في الفورمولا واحد (على الرغم من استخدامها من قبل فيراري كحلبة تجارب).

وستقام السباقات الثلاثة الأخيرة في الشرق الأوسط: سباقان في البحرين والجولة الأخيرة في أبوظبي.

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وأوضحت البطولة بأنّ عددًا من السباقات لهذا الموسم سيُقام بحضور عدد محدود من الجماهير (أو من دون جمهور)، حيث يتمّ العمل مع مروجي السباقات لوضع اللّمسات الأخيرة على التفاصيل.

وهذا في الحقيقة ما صرّحت به الحلبة في أبوظبي، حيث تم التأكيد رسمياً على إقامة جائزة أبوظبي الكبرى يوم 13 ديسمبر/كانون الأول 2020، لتكون ختام الموسم.

لكن مع الإشارة إلى أن الحدث سيُقام من دون جمهور، وذلك نظراً للوضع العالمي الحالي فيما يتعلق بجائحة مرض "كوفيد-19".

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