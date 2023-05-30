حلبة لوسيل القطرية تخضع لتحديثات وتعدُ بحدث سنوي للفورمولا واحد "بضخامة كأس العالم لكرة القدم"
كشف مدراء حلبة لوسيل القطرية عن تفاصيل برنامج تحديثات كبير قبيل سباق الفورمولا واحد المنتظر في الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث سيصبح الحدث بمثابة "كأس عالم سنويّ" في البلاد.
تقدمت قطر في أواخر موسم 2021 الذي كان يشهد تداعيات جائحة كورونا، لملء الفراغ في الروزنامة بسبب إلغاء جولات أخرى.
حيث ستستضيف البلاد جولات الفورمولا واحد لمدة عشر سنوات بدءاً من 2023، حيث تمّ تخطي موسم 2022 نظراً لتضارب المواعيد مع كأس العالم لكرة القدم والذي استضافته قطر.
وكجزء من التحديثات، تمت إعادة سفلتة الحلبة، بالرغم من عدم وجود تعديلات على المسار نفسه.
وسيتم بناء مقرّ جديد لمراقبة السباق مع مركز إعلامي ومرائب أكبر.
منظر لحلبة لوسيل الدولية
تصوير: الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية
حيث قال عمرو الحمد، المدير التنفيذي للاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية وحلبة لوسيل: "إن بادوك الفورمولا واحد هنا سيكون تحفة فنية".
وأكمل: "لم نترك أي تفصيل مهما كان صغيراً. كما استفدنا من جميع الدروس التي تعلمناها من الحلبات حول العالم".
وأردف: "ستتضمن التعديلات كذلك أبنية الفرق. مع تغيير كامل عما كان في السابق".
وتابع: "كان لدينا في السابق نفق واحد، بات لدينا الآن أربعة أنفاق كمداخل ومخارج للجمهور".
واسترسل: "الجميع متحفز للغاية لمشاركة التجربة معنا وضمان تقديم مستويات أعلى وأفضل من كأس العالم حتى!".
منظر لحلبة لوسيل الدولية
تصوير: الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية
وبالرغم من أن الاستثمارات الكبيرة تُشير إلى أن الحلبة ستكون مكان الاستضافة الأساسي حالياً، لكن خيار الانتقال إلى حلبة شوارع في الدوحة ليس خارج التقييم بعد.
حيث قال الحمد: "تلك كانت من بين الأفكار الموجوة ضمن أجندة العمل خاصتنا بالفعل".
واختتم: "ذلك أمر قمنا بدراسته. ربما، هناك احتمال لحصول شيء ما في المستقبل يتعلق بذلك".
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