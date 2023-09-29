حلبة لوسيل الدولية في قطر تقدم اللمحة الأولى حول التحديثات المكثّفة للحلبة
مع بقاء أقل من 10 أيام على انطلاق جائزة قطر الكبرى لموسم 2023 في الفورمولا واحد، كشفت حلبة لوسيل الدولية، موطن رياضة السيارات في قطر، أولى اللمحات الحصرية على التحديثات المكثفة التي تم إكمالها استعداداً للحدث المرتقب.
بقيادة هيئة الأشغال العامة القطرية "أشغال"، تم إكمال بناء مجموعة من أحدث المنشآت كجزء من خطة التجديد الشاملة للحلبة التي يبلغ طول مسارها 5.38 كيلومتراً.
وبينما سيبقى المسار على حاله لكن تم توسيع استيعاب المدرجات وإضافة مناطق مميزة لكبار الشخصيات مع مناطق جديدة أخرى للجمهور، مع إضافة المزيد من التحديثات، حيث تستعد حلبة لوسيل الدولية لاستضافة حدث رياضة السيارات الأكبر بين 6 - 8 أكتوبر.
حيث قال عبدالرحمن بن عبداللطيف المناعي، رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية وحلبة قطر الدولية: "إن عملية التحديث المذهلة والمكثّفة هي نتاج أشهر من العمل الجاد، الطموح والخيال الخصب، وتلبي تماماً لما وعدنا أن يكون عطلة نهاية أسبوع حماسية في رياضة السيارات. اتفاقيتنا طويلة الأمد مع الفورمولا واحد تمثل تقدماً هاماً لقطر، التي تستعيد بسرعة كبيرة سمعتها كبلد مستضيف لمجموعة من أهم الأحداث الرياضية العالمية، والتي تهمّ بالتأكيد جميع المتابعين".
أهم الميزات الجديدة:
تلة لوسيل: المطلة على المنعطف الأول حيث توفر للجمهور مشاهدة رائعة للغاية بأسعار معقولة. وتقع ضمن منطقة خضراء جميلة، ومتاحة أمام الجمهور حاملي تذاكر الدخول العام، وتسمح بالحصول على تجربة متميزة للغاية لمتابعة المنافسات الحماسية.
زيادة الاستيعاب: بعد التحديثات، باتت المدرجات تتسع الآن لـ 40 ألف متفرج، مع زيادة أعداد مواقف السيارات حتى 15 ألفاً، ما يسهل بشكل كبير من الوصول للحلبة.
أبنية جديدة: تم بناء أبنية جديدة من بينها: مركز إعلامي حديث، مركز طبي جديد، منطقة بادوك، بناء للفرق وأبنية عديدة ومناطق استضافة كذلك.
تحديثات كبيرة لأكاديمية قطر لرياضة السيارات: حيث من المتوقع انتهاؤها في وقت لاحق من العام الجاري.
مناظر طبيعية خلابة: تم إنشاء أكثر من 180 ألف متر مربع من المناطق الخضراء كجزء من التحديثات، تضم 2.577 شجرة وما يقارب 27.000 من النباتات المتعددة.
85 شاشة عرض في جميع أنحاء الحلبة: بهدف إبقاء المتابعين على اطلاع بكل ما يجري، من بينها شاشة عملاقة أسفل منطقة البادوك.
3 أنفاق: تم بناؤها لتسهيل الانتقال بين أجزاء الحلبة، من بينها نفق مخصص للمشاة.
كما قامت "أشغال" كذلك بتحسين شبكة الطرقات لمسافة 21 كيلومتراً حول الحلبة وذلك لتحسين النقل والمواصلات العامة وتسهيل الدخول إلى الطرقات الرئيسية المحيطة بالحلبة.
وهذه هي النسخة الثانية من جائزة قطر الكبرى للفورمولا واحد، حيث أقيمت النسخة السابقة عام 2021.
وسيقام في قطر رابع سباق قصير لهذا الموسم، حيث ستنطلق يوم الجمعة 6 أكتوبر مجريات التجارب الحرة وتتلوها التصفيات التي ستحدد ترتيب انطلاق سباق الأحد.
أما يوم السبت 7 أكتوبر، فسيشهد المتابعون حدثين حماسيين للغاية: التصفيات القصير التي ستحدد ترتيب انطلاق السباق القصير.
بينما سيقام السباق الرئيسي يوم الأحد 8 أكتوبر تحت الأضواء الكاشفة.
وأعلنت حلبة لوسيل الدولية كذلك، عن مجموعة فعاليات ترفيهية طوال عطلة نهاية الأسبوع مع عروض حصرية لفنانين مشهورين مثل عمرو دياب (6 أكتوبر)، أليسو (7 أكتوبر) وبرونو مارس (8 أكتوبر).
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