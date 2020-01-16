حلبة فيتنام الجديدة تكشف أولى صور مبنى خط الحظائر بعد اكتماله

تمّ تصميم المبنى - الذي يمتدّ بطول 300 متر - من قِبَل شركة "تيلك إنجنيرنغ" للهندسة المعمارية، والتي استلهمت التصاميم من اثنين من معالم فيتنام: قلعة الإمبراطور تانغ لونغ وجناح كوكبة الأدب.

حيث يُعدّ المَعلم الأوّل من بين مواقع التراث العالمي على قائمة اليونسكو، فيما يُعتبر الآخر رمزًا للمدينة وفقًا لمنظمي السباق، إذ يعكس التراث الأدبي الزاخر لفيتنام والثقافة المحلية.

وعادة ما تكون تصاميم مباني خط الحظائر والمدرّجات من شركة "تيلك" مستلهمةً من التصاميم المحلية.

وما يزال العمل مستمرًا على بقية الحلبة التي تمتدّ بطول 5.6 كلم، حيث من المتوقّع إن يتمّ استكمال العمل تقريبًا في نهاية الشهر الجاري.

وتعقيبًا على ذلك، قال لي نوك شي الرئيس التنفيذي لجائزة فيتنام الكبرى: "تلك لحظة هامة في تطوير حلبة هانوي وإنجاز آخر نحو أوّل سباق فورمولا واحد يُقام في فيتنام".

وأضاف: " على غرار قلعة الإمبراطور تانغ لونغ وجناح كوكبة الأدب - المعلمان المُلهمان لتصميم مبنى خط الحظائر - نأمُل أنّ يصبح ذلك البنيان معلمًا آخر في هانوي".