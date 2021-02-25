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فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى / أخبار عاجلة

حلبة سيلفرستون "متفائلة بحذر" حيال عودة المشجّعين إلى جائزة بريطانيا الكبرى

من قبل:
, محرر

يشعر رئيس حلبة سيلفرستون "بتفاؤل حذر" حيال إمكانية عودة مشجّعي الفورمولا واحد إلى جائزة بريطانيا الكبرى في يوليو/تموز المُقبل، وذلك على خلفية تصريحات الحكومة الأخيرة.

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حلبة سيلفرستون "متفائلة بحذر" حيال عودة المشجّعين إلى جائزة بريطانيا الكبرى

كشفت الحكومة البريطانية عن خارطة طريقٍ نحو تخفيف إجراءات الإغلاق الحالية في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي شملت عودة المتفرجين لحضور الأحداث الرياضية المباشرة بحلول الصيف.

وقد صرّح بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني للبرلمان بأنّ "بوابات ملاعبنا الرياضية ستُفتح من جديد" بينما كشف عن مخطط عودة المشجّعين إلى المدرجات.

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وضمن المقترحات المعروضة، أنه سيكون مسموحًا للأماكن ذات المدرجات الكبيرة الخارجية باستقبال ما يصل إلى 10 آلاف مشجّع أو 25 بالمئة من سعتها - أيّهما أقل - بدءًا من 17 مايو/أيار.

وقد تزداد تلك الأعداد بحلول 21 يونيو/حزيران، ما دفع إلى تكهنات بأنّ العديد من الأحداث الرياضية الكبيرة في المملكة المتحدة قد تتمتع بجمهور كبير وسط حملة التطعيمات الدائرة وتراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقد تمّت إقامة جائزة بريطانيا الكبرى خلف الأبواب المغلقة في 2020، إذ وبينما سيستفيد موعد سباق هذا العام من خطط الحكومة الأخيرة لعودة المشجّعين، لكنّ المدير العام للحلبة ستيوارت برينغل ما يزال حذرًا في تفاؤله حيال تلك المسألة.

حيث قال: "أنا متفائل بحذر، فأمامنا طريق طويلة. لكن تمّ تحديد المتطلبات بشكل واضح. هنالك عوامل متغيرة خارج سيطرة أي أحد، حيث أنّه وإذا ما وصل متحوّر آخر للفيروس، أو كانت هنالك مشكلة مع حملة التطعيمات، فسيتغيّر الوضع".

وأضاف: "لكن على نحوٍ مساوٍ، تسير الأمور بشكل جيّد، وأعتقد بأنّ الجميع مستعدون للوقوف خلف أيّة فرصة تمنح بعض الضوء في نهاية النفق".

وتابع: "الحكومة محقّة بتحديد أن تلك هي الخطوة الرابعة، وهنالك ثلاث قبلها، وقد تسير الأمور على نحوٍ خاطئ في أيّة مرحلة. لذلك ليس هنالك شيء مؤكّد على الإطلاق. إنه وضع صعب للغاية عليك كمروّج".

جديرٌ بالذكر أنّ جائزة بريطانيا الكبرى عادة ما تستضيف نحو 340 ألف مشجّع عبر الأيام الثلاثة لعطلة نهاية الأسبوع، مع تمرير عدد كبير من التذاكر التي بيعت لسباق العام الماضي إلى سباق هذا العام.

كما برز مقترح خلال الأيام الماضية حول جوازات مرور اللقاح، لتكون إثباتًا لأولئك الحاضرين ضمن أحداث رياضية كبيرة على أنّهم تلقّوا لقاح كورونا.

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حيث علّق برينغل على ذلك قائلًا: "تحدثنا حول إمكانية ربط تطبيقنا الإلكتروني للتذاكر بتطبيق خدمة الصحة الوطنية لإيجاد سبيل من أجل التحقق من صحّة تسجيلك للحصول على التذكرة، إذا ما كانت لديك نتيجة الاختبار الصحيحة. إنّها فكرة جيّدة وتستحق العمل عليها، كما أعتقد بأنّ المشجّعين سيحبّذونها".

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الكاتب أحمد مجدي

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