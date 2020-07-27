حلبة سيلفرستون عرضت استضافة 12 سباقاً للمساعدة في إقامة موسم 2020 للفورمولا واحد

ستستضيف الحلبة العريقة جائزة بريطانيا الكبرى تزامناً مع الذكرى الـ 70 للبطولة، ما سيرفع عدد السباقات المقامة إلى خمسة حتى الآن، وذلك بعد السباقين الافتتاحيين على حلبة ريد بُل رينغ وسباق المجر.

وتحتاج الفورمولا واحد إلى ثمانية سباقات على الأقل كي تنال لقب بطولة عالمية، وذلك في حال تمّ تقليص عدد الجولات بسبب أية تطورات محتملة للوباء.

لكن، أعلنت البطولة مؤخراً عن ثلاثة سباقات جديدة في بورتيماو، نوربورغرينغ وإيمولا، ما يعني أن الروزنامة باتت تضم 13 سباقاً مؤكداً حتى الآن، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان في الأسابيع المقبلة عن جولات أخرى في الشرق الأوسط.

وتعني جولة سيلفرستون المزدوجة أن البطولة ستحظى بثمانية سباقات على الأقل، إذ تلعب القوانين الحالية بالإضافة إلى عقود النقل التلفزيوني عوامل هامة في المفاوضات مع جميع الحلبات حيال استضافة سباقات 2020.

وقال برينغل في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "سندعم إقامة السباقات بكامل قدرتنا - ضمن حدود المنطق".

وأكمل: "لكن في مرحلة سابقة، كنا قد عرضنا تجهيز الحلبة لاستضافة السباقات على مدار عدة أشهر".

وتابع: "إن كان بالإمكان إقامة البطولة بعيداً في مكان واحد - ولفترة من الزمن بدا أن الأمور لن تتغير فيما يتعلق بالوباء - لذا قلنا لهم ’قوموا بنقل الفريقين الإيطاليين والفريق السويسري، وكذلك موظفي بيريللي، وضعوهم في حلبة سيلفرستون لعدة أشهر من أجل إقامة 12 سباقاً حول الحلبة ونقلها على التلفاز إن كان هذا ما تريدون؟’".

واسترسل: "تم النظر إلى هذا المقترح على أنه سيجعل من السباقات مملة بعض الشيء، لكنهم عادوا وقالوا ’في الحقيقة سباقان سوف يفيان بالغرض’".

واختتم: "في حال الترتيب الملائم، وخلال أول شهر، سيكون نصف السباقات التي تحتاجها لإكمال بطولة عالمية قد أقيم بالفعل مع الجولات المزدوجة وضمن حلبات يمكن التحكم بها بشكل محكم فيما يتعلق بالحجر الصحي وغيرها من القوانين، وذلك ما يؤمن قسماً كبيراً وهاماً من السباقات الضرورية لإكمال الموسم".