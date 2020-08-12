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حلبة سوتشي تنوي السماح لجمهور يبلغ 30 ألفاً بحضور جائزة روسيا الكبرى

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حلبة سوتشي تنوي السماح لجمهور يبلغ 30 ألفاً بحضور جائزة روسيا الكبرى
12-08-2020

يسعى مروجو جائزة روسيا الكبرى لإتاحة 50 بالمئة من المقاعد في المدرجات أمام الجمهور خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل، أي ما يعادل 30 ألف متفرج.

تمت إقامة جميع سباقات الفورمولا واحد في 2020 حتى الآن من دون جمهور، وذلك تزامناً مع تطبيق بروتوكولات السلامة المقررة من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" للحد من انتشار وتفشي فيروس "كورونا".

وتبحث الفورمولا واحد في حلول لبدء السماح بعدد محدود من المتفرجين بحضور السباقات، بحلول جولة موجيللو بداية شهر سبتمبر.

لكنّ جائزة روسيا الكبرى التي ستقام يوم 27 سبتمبر، باتت أول جولة ضمن الروزنامة تبدأ بيع التذاكر فعلياً.

ويسعى المروجون لاستضافة 30 ألف متفرج أي ما يعادل 50 بالمئة من سعة المدرجات.

حيث قال أليكسي تيتوف، المدير التنفيذي لدى "روزغونكي" الشركة المروجة للجائزة في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لفترة ثلاثة أشهر لم نقم ببيع التذاكر على الإطلاق".

وأكمل: "الآن، تمّ استئناف البيع ببطء، مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الحكومية".

وتابع: "من المبكر ربما الكلام عن الأعداد الحالية للتذاكر المباعة. في الوقت الحالي، نحن نناقش فكرة 50 بالمئة من سعة المدرجات".

واسترسل: "ذلك يعني 30 إلى 32 ألفاً من المتفرجين كحدّ أقصى".

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بالمقابل، يرى تيتوف أن جولة 2020 ستكون مميزة ومختلفة عن باقي المواسم نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع.

فقال: "لن تكون الجائزة لهذا الموسم اعتيادية على الإطلاق".

وأكمل: "نعم، سيكون هناك متفرجون، لكن لن تكون هناك فعاليات مثل السير بين الحظائر. ولن تكون هناك جلسات تواقيع. سنعلن في المستقبل القريب عن الكيفية التي سننظم بها البرنامج الترفيهي".

وتابع: "لدينا عدة أفكار، لكن بالتأكيد ستكون هناك فعاليات بديلة".

واسترسل: "لن تكون هناك لقاءات صحفية في البادوك لأنه سيبقى مغلقاً بالتزامن مع تطبيق بروتوكولات ’فيا’".

واختتم: "لن يكون السباق في روسيا مختلفاً عن البقية لهذا الموسم، إلا فقط بتواجد المتفرجين الذين سيهتفون لسائقيهم المفضلين".

يمكنكم حجز تذاكر جائزة روسيا الكبرى من هنا.

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