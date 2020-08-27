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حلبة زاندفورت منفتحة على موعد متأخر في 2021 للسماح بحضور الجمهور

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حلبة زاندفورت منفتحة على موعد متأخر في 2021 للسماح بحضور الجمهور

أكدت حلبة زاندفورت انفتاحها على موعدٍ متأخر من روزنامة موسم 2021 المقبل للفورمولا واحد، وذلك كي يُسمح لها بفتح المجال أمام الجمهور لحضور المنافسات، بعد أن حصلت على رخصة "الدرجة الأولى" الضرورية لاستضافة أحد سباقات البطولة.

كان من المفترض أن تعود البطولة إلى حلبة زاندفورت هذا الموسم، بعد غيابٍ دام 35 عاماً، قبل أن تضرب جائحة "كوفيد-19" العالم بأسره، لتذهب تلك الخطط أدراج الرياح.

وتسببت الجائحة بتأجيل منح الحلبة تصنيف الدرجة الأولى، الضرورية لاستضافة سباقات الفورمولا واحد.

وضمن حدث أقيم في زاندفورت يوم أمس الأربعاء، تم الإعلان رسمياً عن منح الحلبة ترخيص الدرجة الأولى، الأمر الذي وصفه يان لامرز المدير الرياضي لجائزة هولندا الكبرى "بالإنجاز".

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "آخر جائزة كبرى أقيمت هنا عام 1985، ونحن الآن نمتلك التصنيف مجدداً. ونحن فخورون للغاية بمنشآتنا".

وأكمل: "إنها حلبة جميلة وتملك إرثاً عريقاً للغاية. وقد أضفنا بعض الأمور لتحسينها. لم نكن لنتمنى أفضل مما حصل بالفعل".

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وكان يأمل لامرز أن تتم إقامة جولة هولندا شهر مايو المقبل، لكنه منفتح على فكرة إقامتها لاحقاً إن كان ذلك يضمن تواجد الجمهور.

فقال: "ليس لدينا دعم حكوميّ، ونحن ننظم إقامة جولة الفورمولا واحد بتمويلنا الخاص. لذا نحن بحاجة للجمهور".

وأكمل: "نحن نسعى لتقديم حدث احتفالي لكامل العائلة، مهرجان احتفالي حقيقيّ يمتد على مدار ثلاثة أيام. لذا نحن بحاجة للجمهور".

وتابع: "لذا، إن لم يكن من الممكن السماح للجمهور بالحضور في شهر مايو، حينها يمكن تنظيم الجائزة في وقت لاحق".

واختتم: "من أجل ذلك، نحن بحاجة إلى لقاح أو علاج للفيروس، وذلك حديث معقد بالفعل. نأمل أن يتحسن الوضع الصحي العالميّ ونتمكن من تنظيم الحدث في موعده أو في وقت لاحق لكن مع وجود جمهور".

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