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حلبة زاندفورت تؤخّر تقديم البيانات إلى فرق الفورمولا واحد

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حلبة زاندفورت تؤخّر تقديم البيانات إلى فرق الفورمولا واحد
21-01-2020

آثر القائمون على حلبة زاندفورت عدم إصدار جميع بيانات الحلبة إلى الفرق في محاولة لمنعهم من التجهّز بقدرٍ كبير لجائزة هولندا الكبرى للفورمولا واحد.

تبذل الفرق الكثير من الجهود للتحضيرات التي تسبق الجولات على صعيد المحاكاة الحاسوبيّة وأجهزة المحاكاة في محاولة للتوصّل إلى الإعدادات المثاليّة التي تحتاجها قبل انطلاق الفعاليّات على المسار.

لكن في محاولة لزيادة الضبابيّة قبيل عودة جائزة هولندا الكبرى، علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ شركة درومو للهندسة المعماريّة لحلبة زاندفورت تحدّ من قدر المعلومات المتوافرة للفرق والاقتصار على البيانات الأساسيّة فحسب.

وقال يان لامرز المدير الرياضيّ لحلبة زاندفورت حيال يارنو زافيلي مدير شركة درومو: "بالطبع يملك يارنو الكثير من البيانات المفصّلة من خلال محاكاة درومو".

وأضاف: "لكنّ جميع فرق الفورمولا واحد الحديثة تعمل بشكلٍ علميّ، لذا إن قدّمنا لها جميع البيانات فستدخل جميعها مباشرة في برامج المحاكاة. ذلك بالضبط ما لا نريد حدوثه".

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وأكمل: "لذا فإنّ ما يُقدّمه لهم محدودٌ جدًا. نريد من السائقين الخروج إلى الحلبة خلال تجارب الجمعة لمحاولة إيجاد أفضل إعدادات ممكنة. أي أنّ الأمر أشبه بالمدرسة القديمة إن صحّ التعبير لجعل عطلة نهاية أسبوع السباق ضبابيّة أكثر".

وإلى جانب الافتقار إلى المعلومات لتصعيب مهمّة الفرق، يأمل لامرز أن يُحدث ذلك بعض المفاجآت بالنسبة للسائقين كذلك.

وقال في هذا الصدد: "سيفرض ذلك تحديًا عليهم. لا يريد يارنو أن يحصلوا على الكثير من المعلومات المسبقة، يريد ببساطة أن تكتشف الفرق كلّ شيء في حصص تجارب الجمعة، ربّما قد يجعل ذلك عطلة نهاية الأسبوع حماسيّة أكثر".

كما قال بأنّه يأمل أن يسمح ذلك بحركة إضافيّة على الحلبة يوم الجمعة، كون الفرق ستُجبر على تعلّم المسار أكثر.

وقال: "عادة ما تكون فرق الفورمولا واحد حذرة في تجارب الجمعة من أجل الحفاظ على الإطارات لبقيّة عطلة نهاية الأسبوع. لكنّني أعتقد بأنّ السائقين سيقودون للفّات أكثر يوم الجمعة كون المسار جديد".

وأضاف: "سيتواجد الجميع على الحلبة مبكّرًا في التجارب الحرّة الأولى. سيستغلّون تجارب الجمعة لجمع البيانات للحصول على أفضل إعدادات ممكنة ليومَي السبت والأحد".

ولا تزال أعمال البناء متواصلة في زاندفورت لتجهيز المسار وفق معايير الفورمولا واحد، إلى جانب إكمال المنعطفين الثالث والأخير المائلين.

وفي ظلّ تجسّد تصميم المنعطف الأخير على أرض الواقع، قال لامرز أنّه سيبدو أفضل ممّا كان يتخيّله في البداية.

وقال: "سيكون منعطف لويونديك مدهشًا أكثر ممّا اعتقدنا في البداية. ذلك لأنّ المنعطف سيكون أعلى بمترين من السابق".

واختتم حديثه بالقول: "ذلك يعني أنّ السائقين سيكونون بمثابة نزول هضبة عندما يتوجّهون إلى الخطّ المستقيم الرئيسي. هذه الفوارق في الارتفاع تجعل المنعطف أفضل لسائقي الفورمولا واحد".

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