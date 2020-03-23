حلبة بول ريكار تصل إلى نسبة 95 بالمئة من هدفها في تحقيق الاستدامة البيئية

أعلنت الفورمولا واحد خطة لخفض انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول موسم 2030، وذلك كجزء من سعيها للتركيز على الجانب البيئي، إضافة إلى الرغبة بجعل جميع الجولات مستدامة من الناحية البيئية بحلول 2025.

وباتت بول ريكار ثاني حلبة في العالم تتلقى تقييماً ثلاثي النجوم من لجنة الاعتماد البيئي التابعة للاتحاد الدولي للسيارات "فيا" شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وهو التقييم الأعلى الذي يمنحه الاتحاد لبرامج الاستدامة.

وضمن كلامه مع وسائل إعلام مختارة من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم" في باكو، كشف بولييه أن الحلبة الفرنسية كانت "أمام الجميع" في الفورمولا واحد لناحية الاستدامة.

فقال: "اجتمعنا مع الفورمولا واحد وجميع المروجين، حيث تمّ تقديم الخطط التي يجب على المروجين الالتزام بها قبل 2030".

وأكمل: "بشكل مفاجئ، وبفضل شركائنا في حلبة بول ريكار، ونظراً للحصول على التقييم الأعلى بالفعل، نحن ضمن نسبة 95 بالمئة من إكمال الخطة. نحن بالفعل أمام الآخرين".

وتابع: "في فرنسا، هناك قانون طبق منذ شهر يناير، مفاده أن الأحداث الكبيرة يجب أن تكون خالية تماماً من منتجات البلاستيك. لذا كان علينا التخلص منها".

واستكمل: "نحن نستعمل كذلك مياه الأمطار، لدينا خزان كبير لتخزينها وإعادة تدوير المياه. قائمة الأمور البيئية الجيدة التي لدينا كبيرة للغاية!".

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وحين سُئِل حيال توقعاته بتحقيق الاستدامة الكاملة، أجاب بولييه: "لا أدري بعد. الوصول إل 95 بالمئة كان المرحلة السهلة، لكن الـ 5 بالمئة الباقية ستكون الجزء الأصعب".

وتابع: "سنقترب إلى أكبر حدّ ممكن، ومن ثم سنرى كيف تسير الأمور بعدها".

وتعليقاً على إمكانية استبدال مقرات الفرق المتنقلة بما اقترحه روس برون المدير الإداري للبطولة عن طريق إقامة مقرات ثابتة في جميع الحلبات، قال بولييه: "إنها فكرة جيدة".

واختتم: "أعتقد أنه ستكون هناك فترة انتقالية. الفرق التي أنفقت الأموال على مقراتها المتنقلة لن تكون مسرورة بالتخلص منها العام المقبل. لذا سنرى كيف ستسير الأمور".