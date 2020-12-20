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حلبة برشلونة تعدّل المنعطف العاشر لموسم 2021 في الفورمولا واحد

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حلبة برشلونة تعدّل المنعطف العاشر لموسم 2021 في الفورمولا واحد

ستعدّل حلبة برشلونة التي تستضيف سباقات فورمولا واحد و"موتو جي بي"، على الشكل القديم للمنعطف العاشر، وذلك من أجل تعزيز مستويات السلامة والأمان بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، والاتحاد الدولي للدراجات النارية "فيم".

كان المنعطف العاشر القديم يتجه يساراً قبل مقطع مستقيم طويل صعوداً حتى المنعطف 11.

لكن، تخلت الفورمولا واحد عن هذه النسخة من المنعطف في 2004 لتستبدلها بمنعطف حادّ أيسر الاتجاه بهدف تحسين السلامة، مع استعمال المنعطفين الأخيرين 14 و15 الختاميين بشكلهما الذين لم يعجب الكثيرين، بدلاً من المنعطف القديم ما قبل الأخير.

وواصلت بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" استعمال النسخة الأولية من الحلبة حتى جائزة كاتالونيا الكبرى 2016 وذلك بعد وفاة لويس سالوم دراج موتو 2، عندما تعرض لحادثة في المنعطف ما قبل الأخير بشكله القديم.

وبسبب اقتراب الحواجز من المسار في المنعطف العاشر، انتقلت "موتو جي بي" لاستعمال الشكل المستعمل في الفورمولا واحد.

وكان بوسع "موتو جي بي" العودة لاستعماله بعد التغييرات في مناطق الخروج الآمن للمنعطف ما قبل الأخير في 2018، لكنها لم تفعل.

وستتم إعادة تصميم المنعطف العاشر ليصبح أضيق بقليل من شكله القديم، حيث من المتوقع أن يكتمل ذلك بحلول موسم 2021.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من المبادرات التي تمّ الاتفاق عليها بين الفورمولا واحد والهيئة الحاكمة في "موتو جي بي"، وذلك للعمل الوثيق بينهما من أجل تحسين مستويات السلامة والأمان للمنافسات.

وجاء هذا الإعلان بعد تأكيد الحلبة الشهر الماضي أنها ستستضيف جولة في كلتا البطولتين مع شبكات الإنارة الجديدة كذلك.

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