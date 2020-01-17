حلبة القدية في السعودية ستكون جاهزة لاستضافة سباق فورمولا واحد بدءًا من 2023

تشكّل تلك الحلبة - والتي تقع على بُعد 30 ميلًا من العاصمة السعودية الرياض - جزءًا من مجمع ترفيهي وتجاري جديد يتمّ بناؤه في مواجهة سلسلة جبال مذهلة.

ومع تصميمٍ للحلبة من قِبَل سائق الجائزة الكبرى السابق أليكس وورز على معايير الدرجة الأولى التي تضعها "فيا" والمطلوبة من أجل استضافة سباق فورمولا واحد، فإنّ الهدف هو أن تكون الحلبة جاهزة لاحتضان جائزة كبرى إذا ما نجحت السعودية في محادثاتها الجارية مع رؤساء الرياضة.

وفي تصريح منه لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قال مايك ريينينجر - المدير التنفيذي لشركة استثمار القدية المسؤولة عن المشروع - أنّ الهدف من تلك الخطوة هو جذب أفضل فئات رياضة السيارات إلى الحلبة.

"نقوم بالبناء من أجل أن يكون بمقدورنا استضافة سباقات الموتو جي بي، دبليو إي سي، البطولات المحلية والإقليمية، وكلّ الفئات التنافسية وصولًا إلى الفورمولا واحد" قال ريينينجر.

وأضاف: "نعمل على هذه المنشآت من أجل أن نتمكّن في نهاية المطاف من استضافة أكبر وأفضل الأحداث في رياضة السيارات، في كلّ الفئات. إذ أنّ معيار الدرجة الأولى كما تعلمون متوافق مع الفورمولا واحد، لذلك نأمُل أن يساهم ذلك في حصولنا على فرصة استضافة أحد سباقاتها".

وعند سؤاله عن الوقت الذي قد يكون فيه ممكنًا للحلبة استضافة أوّل سباق فورمولا واحد، قال ريينينجر: "مشروعنا في القدية يسير بوتيرة جيّدة في طريقه لمرحلة أولى ضخمة في عروضها، إذ ستكون الحلبة جاهزة في بداية 2023".

ومن المعلوم أنّ المدير التنفيذي للفورمولا واحد تشايس كاري والمدير التجاري شون براتشز قد زارا المملكة العربية السعودية العام الماضي من أجل محادثات مع العائلة الملكية لمناقشة إمكانية إقامة سباق فورمولا واحد هناك في المستقبل القريب.

وتعِد حلبة القدية بتوفير تجربة فريدة للسائقين والمشجّعين، وذلك بفضل بنائها أمام سلسلة من الجبال والطريقة التي يُحيط بها المسار بالحديقة الترفيهية.

ونُشير هنا إلى أنّ ذلك الموقع هو الذي شهد ختام رالي داكار هذا العام.

"تحظى الحلبة بخلفية بطول 200 متر لمنحدر صخري في أحد الجوانب، ومن ثمّ تملك الحلبة منطقتين، إحداهما داخل الملعب الرياضي حيث ستكون قادرًا على رؤية ما يقرب من 6 كلم من السباق كمتفرّج داخل الملعب. ومن ثمّ هنالك ذلك القسم الآخر من الحلبة والذي نُطلق عليه قسم المدينة، حيث تترك الحلبة الملعب وتصبح متكاملة مع تلك العاصمة الترفيهية التي نقوم ببنائها والتي ستكون مزدحمة بالفنادق والمحلات والمطاعم، وسيكون هنالك أفعوانيات ورحلات تمرّ في طريقها حول الحلبة" قال ريينينجر.

وتابع: "سيكون ذلك الأفضل من مسار الملعب الرياضي والأفضل من مسار المدينة متداخلان ضمن مسار واحد".

من جانبه، تواجد مصمم الحلبة وورز ضمن حدث اليوم الجمعة في القدية إلى جانب مجموعة من نجوم عالم الجائزة الكبرى - ومنهم دايمون هيل، دايفيد كوالتهارد، نيكو هلكنبرغ ورومان غروجان، حيث حصلوا على فرصة رؤية ذلك التصميم واختباره للمرّة الأولى.

وضمن معرض حديثه عن ذلك المشروع، قال وورز: "إنّه لشرف أن أقوم بتصميم منطقة الحركة والتنقل في القدية، بما فيها مسار سبيد بارك".

وأكمل: "مشروع القدية الحالم يوفّر فرصًا مذهلة لتصميم حلبة تسابق حقيقية للسائقين، المشجّعين وكذلك المتابعين على شاشات التلفاز. حيث يقدّم التصميم تغييرات مدهشة، مستفيدًا من المناظر الطبيعية الخلابة، كما أنّه يفرض تحديًا على السائقين والمهندسين على حد سواء".

وأردف: "من خلال اختبارات المُحاكاة، بوسعي أن أضمن لكم تجربة مثيرة على الحلبة وخارجها. القدية لديها كل ما هو مطلوب لتصبح عاصمة لرياضة السيارات في العالم".

جديرٌ بالذكر أنّ مشروع تطوير القدية يتضمّن خططًا لبناء أطول وأسرع أفعوانية في العالم، والتي من المتوقّع أن تصل سرعتها إلى 155 ميلًا في الساعة.