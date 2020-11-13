حلبة الشوارع في جدّة ستُقدم الإثارة والتجاوزات في 2021

أعلنت المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي استضافتها لأوّل سباق فورمولا واحد على أراضيها في جدّة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من الموسم المقبل، إذ ستُشكّل الجولة ما قبل الأخيرة قبل توجّه البطولة إلى أبوظبي.

وسيُقام السباق في اللّيل تحت الأضواء الكاشفة حول منطقة الكورنيش في جدّة. وقد تمّ الإتفاق مع مصمم الحلبات الشهير هيرمان تيلكه من أجل تصميم الحلبة الجديدة.

وأشار الأمير خالد إلى أنّ المنظمين لا يرغبون في إبراز جمال الحلبة ومحيطها على شاشات التلفزة فحسب، بل يودون تقديم سباقٍ مثيرة وحماسي مليء بالتجاوزات.

وعند سُؤاله من قبل موقعنا موتورسبورت.كوم عن تصميم الحلبة، أجاب قائلاً "إنّ هدفنا هو تقديم سباق مثير وحماسي. لا نُريد أن يكون سباقنا كأحد السباقات المملة التي لا توجد فيها تجاوزات".

وأضاف "بالنسبة لنا، نحن نستضيف الفورمولا واحد كوننا نرغب بجلب الإثارة. وما يُمكنني قوله لكم هو أننا نبذل قصارى جهدنا لجعله سباقًا مثيرًا".

وأردف: "الأمر غير مرتبط بجمالية المشاهد أو البيئة المحيطة أو الأحداث الرياضية التي نخطط القيام بها. بالنسبة لنا، هذه هي السباقات ويجب أن تكون مثيرة وسريعة".

وتابع قائلاً "إذا رأيتم الكورنيش فستعرفون بأنّ السباق لن يكون بطيئًا. هدفنا يكمن في تقديم سباق مثير وحماسي مع الكثير من التجاوزات".

وفي خضّم حديثه، أشار الأمير خالد أنه وعلى الرغم من أنّ بعض حلبات الشوارع الأخرى تبدو مثيرة للإعجاب على الشاشات، لكنها تفتقر في العديد من المناسبات إلى الإثارة المرجوّة خلال السباقات.

وقال "نحب مشاهدة سباق موناكو، إنه حدثٌ جميل. ولكن فيما يتعلّق بالسباق، لا تجاوزات. إنه ليس مثيرًا بالقدر الكافي. لذا، بالنسبة لنا، نُريد تصميم حلبة شوارع جميلة المظهر، لكن وفي الوقت عينه، نُريد تقديم سباقٍ مثير".

وختم حديثه قائلاً بأنه تمّ تحديد 80 بالمئة من المسار، حيث سيسعى الاتحاد إلى استضافة المزيد من الفعاليات العالمية الأخرى على المسار كسباقاتٍ مساندة لبطولة الفورمولا واحد.