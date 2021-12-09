حلبة البحرين الدولية قد تستضيف سباقاً قصيراً على المسار الخارجي

بعد اختبار هذه الصيغة في ثلاثة سباقات قصيرة لموسم 2021، في سيلفرستون، مونزا وإنترلاغوس، أثبتت بالفعل نجاحها، ما دفع بالبطولة إلى رفع العدد حتى ستة سباقات قصيرة للموسم المقبل.

كما كشف مدراء الفورمولا واحد الحلبات المفضلة لذلك، في البحرين، إيمولا، مونتريـال، النمسا، زاندفورت وإنترلاغوس.

ويدور جزء من النقاشات مع الفرق حيال فكرة جعل تلك السباقات مستقلة، أي أنها ستمنح النقاط للسائقين، لكنها لن تؤثر على ترتيب انطلاقة سباق الأحد الرئيسي.

وفي حال تمت الموافقة على هذه الفكرة، فإن ذلك يمنح البطولة مجالاً لاتخاذ خطوات جريئة في التعديل أكثر.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هناك فكرة ذُكرت خلال أولى النقاشات بين الفورمولا واحد والفرق، وذلك في إجراء سباقٍ قصير على المسار الخارجي لحلبة البحرين الدولية.

والفكرة تقتضي بإقامة التجارب الحرة والتصفيات يوم الجمعة على المسار التقليدي، ومن ثم الانتقال للمسار الخارجي للسباق القصير يوم السبت، ومن ثم إقامة السباق الأساسي يوم الأحد على المسار التقليدي الكامل مجدداً.

وتم استعمال المسار الخارجي لجائزة الصخير الكبرى 2020، وقد أثبت قدرته على تقديم منافسات مثيرة وحماسية، حيث حقق سيرجيو بيريز الفوز حينها.

وبالرغم من أن الفكرة ما زالت في طور الدراسة، لكن مدراء الحلبة عبروا عن انفتاحهم عليها.

حيث أوضح الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية، أن المسألة لم تُناقش معهم بعد، لكنه أشار إلى أنها ممكنة.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نظرياً، يمكننا ذلك، وسندعم الفكرة أو أيّ مقترح تقدمه البطولة".

وأكمل: "الوضع أشبه بموسم 2020، عندما طُلبت منا استضافة سباقين، بوجود المسار الخارجي، وقمنا بذلك بالفعل".

واختتم: "لذا، نعم سنكون داعمين للفكرة. لكن مع مثل هذه الأمور، والفرق، هناك أسئلة حيال كيفية استعمال مسار ومن ثم الانتقال لغيره. لذا، سأنتظر لأرى ما قد تتمخض عنه النقاشات أولاً".