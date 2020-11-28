حلبة البحرين الدولية تنقذ كلباً هارباً من التجارب الحرة

بعد فترة علم أحمر مطوّلة عقب حادثة أليكسندر ألبون خلال التجارب الحرة الثانية لجائزة البحرين الكبرى، تم استئناف الحصة لـ 27 ثانية فقط قبل أن يتم رفع علم أحمر ثانٍ.

وأشار السائقون الخارجون إلى المسار إلى أنهم شاهدوا كلباً، التقطته أعين الكاميرات بعد ذلك بفترة قصيرة، كان يركض على المسار في المنعطف الأول.

وتم الكشف صباح اليوم السبت قبيل التجارب الحرة الثالثة أنه قد تم العثور على الكلب بفضل مساعدة مركز البحرين لإنقاذ الحيوانات، ومن ثم تم نقله إلى الجمعية البحرينية للرأفة بالحيوان "BSPCA".

حيث نشر حساب حلبة البحرين الدولية على تويتر تغريدة جاء فيها: "تحديث هام!! تذكرون الزائر من التجارب الحرة الثانية؟ لقد وجدناها وهي الآن تحت الرعاية الرائعة لـ ’BSPCA’".

وجاء أيضاً في التغريدة: "تم التحقق من حالتها من قبل الطبيب البيطري، وهي بحال جيدة. هل لديكم اقتراحات لإطلاق اسم عليها؟".

وبعد أن علم بوجود كلب على المسار، قال لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات: "آمل ألا يكون روسكو!". إذ كان يجلب البريطاني كلبه معه خلال أغلب السباقات الأخيرة.

بينما سُمع سيباستيان فيتيل يغني: "من أطلق الكلب خارجاً؟ من من من!"، بعد أن أخبره فريقه حيال الكلب على المسار.

ومن ثم قال: "لو كنت أعلم أن إحضار الكلاب مسموح، لكنتُ أحضرتُ كلبي!".

وتعتبر هذه ثاني مرة تتوقف فيها إحدى الحصص بسبب وجود حيوان على المسار، حيث حصلت حادثة مماثلة خلال تصفيات جائزة تركيا الكبرى.

كما أن قطاً نال شهرة كبيرة في إيمولا الشهر الماضي، حيث كشفت الحلبة لاحقاً عن اسمه "فورمولينو"، وأنه بات "ملك البادوك".

يشار إلى أنّ تواجد الحيوانات منظّم وفق فقرة 22.17 من اللوائح الرياضية للبطولة، حيث جاء فيها: "الحيوانات، ما عدا تلك المستعملة والمرخصة من قبل ’فيا’ لأغراض الحماية، ممنوعة على المسار، ضمن خط الحظائر، ضمن البادوك أو ضمن أيّة منطقة للجمهور".