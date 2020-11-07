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حلبة البحرين الدولية تؤكد إقامة سباقَي الفورمولا واحد من دون جمهور

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حلبة البحرين الدولية تؤكد إقامة سباقَي الفورمولا واحد من دون جمهور

أكدت حلبة البحرين الدولية في بيان رسمي إقامة سباقي الفورمولا واحد على حلبة الصخير الدولية من دون جمهور، بسبب الدواعي الصحية المترتبة على جائحة كورونا العالمية.

كشفت الحلبة كذلك أن الجمهور لن يكون متواجداً في المدرجات، لكن سيتم السماح بعدد محدود من المقاعد، بحيث يكون مخصصاً للعاملين في المجال الصحيّ تقديراً على جهودهم المبذولة لمكافحة الوباء في المملكة.

وأكدت الحلبة كذلك أن هذا القرار قد اتخذ بعد مباحثات مكثفة بين الحلبة والمملكة حيال التداعيات الصحية لجائحة كورونا التي ضربت العالم بأسره.

وتقدّمت بالفعل خطط إقامة السباقَين، اللذين من المنتظر إقامتهما في 26 إلى 29 نوفمبر/تشرين الثاني و4 إلى 6 ديسمبر/كانون الأوّل.

وتعمل حلبة البحرين الدوليّة عن قرب مع الفورمولا واحد، والاتّحاد الدولي للسيارات "فيا"، ووزراء الحكومة المعنيين في البحرين لضمان إقامة السباق مع اتّخاذ جميع تدابير حماية الصحّة الضروريّة بناءً على بروتوكولات مفصّلة ومؤكّدة.

من جهته، قال الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدوليّة: "أشكر بصدق سموّ وليّ العهد لتوجيهه، ودعمه وقيادته في ظلّ تحضيرنا لاستضافة الفورمولا واحد، ضمن ما سيكون حدثًا مختلفًا للغاية بالنسبة لجميع المشاركين فيه". 

وأكمل: "في حين أنّنا لن نكون قادرين على استضافة الكثير من المشجّعين لأحداثنا هذا العام، فإنّنا مسرورون بالحصول على فرصة لتقدير شجاعة وجهود الخطّ الأوّل من العاملين في قطاع الرعاية الصحيّة وأوّل المستجيبين من خلال تخصيص حضورٍ شخصي لهم لتجربة الفورمولا واحد".

واختتم: "نحن عازمون على تقديم عرضٍ رائع لمئات الملايين من الذين سيُشاهدون الحدث بأمان من منازلهم حول العالم".

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