حلبة الأمريكيتين تدرس مسألة "المطبّات" لسباق الفورمولا واحد بعد مشاكل "موتو جي بي"

لطالما كانت المطبات مشكلة في حلبة الأمريكيتين وذلك بسبب عدم ثبات الأرض التي بنيت عليها، وهو وضع ازداد سوءاً بسبب الأمطار الغزيرة والفيضان الذي أثّر على جولة 2015.

وتسبب ذلك ببعض المخاوف خلال جولة 2019، عندما تم تنعيم سطح المسار بعد تجارب الجمعة، ومرة أخرى بعد تصفيات السبت.

لكن، تعرض سيباستيان فيتيل إلى مشكلة في نظام التعليق خلال السباق، وذلك بسبب مطبات المسار كما صرح فريقه فيراري حينها.

لاحقاً، تمت إعادة سفلتة بعض المناطق من المسار في شتاء 2019 - 2020.

وصرّح بوبي إبشتين رئيس حلبة الأمريكيتين لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قبيل العمل قائلاً: "سنقوم بإغلاق الحلبة في أغلب شهر ديسمبر/كانون الأول ونصف يناير/كانون الثاني لإصلاح المشاكل .قمنا ببعض الإصلاحات العام الماضي قبل جولة ’موتو جي بي’.".

وتابع: "بالتأكيد، سيتضمن ذلك كامل المقطع المستقيم، مخرج خط الحظائر وقسماً من المنعطف الأول، وهناك بعض المطبات قبل المنعطف التاسع، وكذلك المنعطفين 18 - 19. لذا هناك كمية عمل كبيرة تنتظرنا. وتكاليف الإصلاح كذلك!".

وبالرغم من ذلك، لكن المطبات بقيت كمشكلة واضحة خلال آخر جولات "موتو جي بي"، عندما اشتكى الدراجون منها، حيث أطلقوا تحذيراً مفاده أنهم لن يشاركوا العام المقبل قبل أن يتم العمل على هذه المسألة التي تمسّ السلامة.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن أغلب أعمال الإصلاح قد تمت دون الاستعانة بأخصائيين في هذا المجال، ما يعني أن تلك الأعمال لم تتمّ بالشكل الصحيح.

حيث وصف فابيو كوارتارارو متصدر الترتيب العام في "موتو جي بي"، إصلاحات سطح المسار "بالأضحوكة". بينما أكد دراجون آخرون ضرورة إعادة سفلتة المسار ما بين المنعطفين 2 و11، كأقل ما يمكن، كي تكون الحلبة صالحة لاستضافة سباق في 2022.

من جهته، أوضح مايكل ماسي مدير السباقات في الفورمولا واحد أنه على تواصل مستمرّ مع الهيئة الحاكمة في "موتو جي بي" بهدف جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حيال المناطق التي تحتاج للإصلاح.

وقام توني كوتمان المندوب الرسمي والخبير من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" والذي يمتلك خبرة سابقة في العمل مع إندي كار، بزيارة الحلبة.

"تكلمتُ مع زملائي في الاتحاد الدولي للدراجات النارية عبر الهاتف طوال عطلة نهاية الأسبوع عندما كانوا في أوستن، وذلك للحصول على فهم أفضل لكامل الوضع" قال ماسي.

وأكمل: "ما قمنا به منذ 2019 كان إعادة سفلتة المسار للتغلب على بعض المشاكل التي صادفناها حينها".

وتابع: "المناطق التي عانت منها الدراجات النارية مختلفة عن تلك التي تمت إعادة سفلتتها. كما أن توني كوتمان، يتواجد في أوستن بالفعل طوال الأسبوع ليقدم تقريره".

وأردف: "الحلبة تُجري بعض التغييرات لمعالجة المشاكل التي تثير قلقنا".

واختتم: "سيقومون بتخفيف وتنعيم بعض المطبات وغير ذلك. لدينا بعض الوقت. سيقومون بما في وسعهم ضمن هذا الإطار الزمني".

يشار إلى أن سائقي الفورمولا واحد امتلكوا وجهات نظر مختلفة حيال مطبات الحلبة عندما زارتها البطولة آخر مرة في 2019، حيث أشار بعضهم إلى أنها تضيف بعض التحدي.