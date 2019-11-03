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حلبة الأمريكيتَين بصدد إغلاق أبوابها في الشتاء لإجراء إصلاحات "مكثّفة"

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حلبة الأمريكيتَين بصدد إغلاق أبوابها في الشتاء لإجراء إصلاحات "مكثّفة"
03-11-2019

تتّجه حلبة الأمريكيتَين في أوستن لإغلاق أبوابها خلال فترة الشتاء لإجراء إصلاحات كبيرة ولا سيّما لناحية المطبات التي تذمّر حيالها سائقو الفورمولا واحد خلال نهاية أسبوع جائزة الولايات المتّحدة الكبرى.

تسبّبت هذه المطبات كذلك في مشاكل لدرّاجي بطولة العالم للدرّاجات النارية "موتو جي بي" خلال جولة البطولة في أبريل/نيسان الماضي.

وقد تمّ القيام ببعض أعمال التسوية على الحلبة مساء يوم الجمعة، إلى جانب التخطيط للقيام بالمزيد مساء يوم السبت.

مع ذلك، فإنّ القدر الأكبر من العمل سيبدأ الشهر المُقبل، مع أعمال تنقيب مكثّفة لإزالة الأنابيب من تحت الحلبة.

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وتعقيبًا على ذلك، قال بوبي إبيشتاين رئيس حلبة الأمريكيتين لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "عمل الطاقم طوال ليل بالأمس والليلة سيقومون بهذا العمل من جديد ضمن منطقة الخروج في خط الحظائر".

وأضاف: "هنالك عملية تسوية وكحت كبيرة قادمة، ليس الأمر سهلًا على العاملين لدينا، كونهم يعملون بالفعل بجد كبير من أجل نهاية الأسبوع، إذ يُمضون بالفعل العديد من الساعات. وإلّا ما كان الأمر ليُمثل عبئًا كبيرًا".

وتابع: "سنقوم في الواقع بإغلاق الحلبة لمعظم شهر ديسمبر/كانون الأوّل ونصف يناير/كانون الثاني من أجل إصلاح هذه المشاكل. قمنا ببعض الإصلاحات العام الماضي قبل سباق الموتو جي بي، لذا لن أقول بأنّنا يجب أن نقوم بذلك في الحلبة بأكملها".

وأكمل: "ستتضمّن الإصلاحات بالتأكيد كامل المقطع المستقيم الخلفي، مخرج خط الحظائر وجزء من المنعطف الأوّل، كما أنّ هنالك تعرّجًا قبل المنعطف التاسع، المنعطفين الـ 18 والـ 19. لذا سيكون عملًا مكثّفًا".

وشرح إبيشتاين أنه يُمكن تتبّع جذور هذه المشاكل إلى الأمطار الغزيرة، وتحديدًا الأضرار حول الأنابيب قبل أربعة أعوام، والتي تسببت في هبوط الأرض في بعض الأماكن.

"قمنا بالحفر لعُمق 9 أقدام من أجل وضع الحلبة هنا، وجئنا بتربة خاصّة. مع ذلك، فمن الواضح أنّ فيضان 2015 تسبّب ببعض الأضرار البالغة، إذ قمنا بإصلاح هذه الأماكن منذ ذلك الحين، لكن الوضع ازداد سوءًا" قال إبيشتاين.

واختتم: "نعلم أن تلك مشكلة ومن المقرر إجراء إصلاحات كبيرة. سنقوم بإخراج هذه الأنابيب، لكنّنا لم نعتقد بأنّها ستؤثّر على سيارات الفورمولا واحد بهذه الطريقة".

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