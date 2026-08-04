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حلبة الأمريكتين وسيلفرستون تطلقان إعلانًا غامضًا: "نتحد معًا!"

نشرت الحلبتان الأيقونيتان في عالم الفورمولا 1: الأمريكتين وسيلفرستون، منشورًا غامضًا يشير إلى مشروع مشترك بينهما.

منشور:
أوسكار بياستري، مكلارين

أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

أعلنت حلبة الأمريكتين، التي تستضيف جائزة الولايات المتحدة الكبرى، أنها تستعد للدخول في شراكة مع سيلفرستون، التي تستضيف جائزة بريطانيا الكبرى.

ورغم عدم الكشف عن تفاصيل هذه الشراكة حتى الآن، أكدت الحلبة الواقعة في ولاية تكساس بالقرب من أوستن أن الإعلان الكبير سيتم يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس.

وشاركت حلبة الأمريكتين، التي استضافت جائزة الولايات المتحدة الكبرى بشكل متواصل منذ عام 2012 باستثناء موسم 2020 الذي أُلغي بسبب جائحة كوفيد-19، صورة مشتركة مع سيلفرستون عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، مرفقة برسالة: "نتحد معًا."

ومن جهة أخرى، استضافت سيلفرستون أول سباق في تاريخ بطولة العالم للفورمولا 1 عام 1950. وكانت الحلبة البريطانية الأسطورية جزءًا ثابتًا من روزنامة الفورمولا 1 منذ عام 1987.

 
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