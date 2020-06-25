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حلبة إيمولا تضغط من أجل ضمها إلى روزنامة موسم 2020 للفورمولا واحد

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حلبة إيمولا تضغط من أجل ضمها إلى روزنامة موسم 2020 للفورمولا واحد
25-06-2020

حثّ مدير حلبة إيمولا، بطولة العالم للفورمولا واحد على دراسة فكرة إقامة ثلاثة سباقات في إيطاليا هذا الموسم، مع تواصل الجهود لاستضافة أحد السباقات في 2020.

عندما عادت سيارات البطولة إلى الحلبة، مع بيير غاسلي ودانييل كفيات سائقي ألفا تاوري، عبّر مدير حلبة إيمولا بوضوح عن رغبته باستضافة سباق فورمولا واحد.

ومع تزايد حظوظ موجيللو باستضافة سباقٍ بعد مونزا شهر سبتمبر/أيلول المقبل، فإن أوبيرتو سيلفاتيتشو إيستنسي مدير الحلبة يرى فرصة لمونزا في استضافة سباق.

فقال: "إن الفورمولا واحد جزء أساسي من جوهر إيمولا عبر تاريخها، لا يجب أن يُنسى ذلك، وعلينا الافتخار به. عند النظر إلى الأمام والوضع الاقتصادي الراهن والأزمة الحالية، فإن هدفنا يتمحور حول إعادة قمة رياضة السيارات إلى حلبة إيمولا بدءاً من هذا الموسم".

وأكمل: "الحل الأكثر منطقية وسهولة لجميع متابعي الفورمولا واحد حول العالم يكمن في استعمال الحلبات التي تمتلك سمعة إعلامية رائعة، مثل إيمولا. وربما بالإضافة إلى مونزا وموجيللو، ستكون ثلاثية أسطورية".

واستكمل: "بدأنا منذ شهر أبريل هذا العام، بالعمل وبتصميم هائل وشغف كبير على هذه الفكرة، بالتعاون مع السلطات المحلية والفورمولا واحد، ونحن نأمل أن نحظى بدعم السلطات الوطنية الرياضية في مسعانا هذا".

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وكان فريق ألفا تاوري قد اختبر سيارتين على حلبة إيمولا: سيارته الحالية 2020، وسيارة 2018. حيث أوضح كفيات بعد التجارب أن الحلبة مثالية لسباق فورمولا واحد.

فقال: "إيمولا حلبة خاصة، وأنا مسرور للغاية بالعودة خلف مقود سيارة فورمولا واحد بعد فترة الانقطاع الطويلة. أعرف هذه الحلبة منذ فترة، لأنني أتممت إحدى تجاربي هنا مع سيارة مقعد أحادي في 2010".

واختتم: "الحلبة رائعة حقاً في القيادة، مع بعض المنعطفات السريعة الجيدة. برأيي يجب أن تكون وبالتأكيد ضمن روزنامة الفورمولا واحد".

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