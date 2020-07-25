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حلبة إيمولا تستهدف كذلك مكانًا على روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2021

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حلبة إيمولا تستهدف كذلك مكانًا على روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2021
25-07-2020

يأمُل أوبيرتو سيلفاتيكو إيستنسي رئيس حلبة إيمولا ألّا تكون عودة الفورمولا واحد إلى المسار الإيطالي التاريخي لمرّة واحدة فقط، قائلًا بأنّه ستكون هنالك "نقاشات في كافة الجوانب" مع رؤساء الرياضة بعد حدث هذا العام.

أكّدت الفورمولا واحد رسميًا يوم أمس الجمعة بأنّ جائزة إيميليا رومانيا الكبرى ستُقام على الحلبة التي سبق واستضافت جائزة سان مارينو الكبرى ضمن عطلة نهاية أسبوع من يومين في 31 أكتوبر/تشرين الأوّل و1 نوفمبر/تشرين الثاني.

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وقد عرضت إيمولا التواجد على روزنامة 2020 في فبراير/شباط الماضي، وذلك بعد الإعلان عن إلغاء جائزة الصين الكبرى بسبب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19" عالميًا.

وقد خسرت هذه الخطط زخمها عندما باتت إيطاليًا نفسها بؤرة للمرض، لكن وبعد تحسّن الأوضاع هناك، وجدت حلبة إيمولا نفسها من جديد ضمن المنافسة مع موجيللو على استضافة سباق فورمولا واحد ثانٍ في إيطاليا.

"لطالما استهدفنا ذلك الأمر للعديد من السنوات" قال سيلفاتيكو إيستنسي لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "خضنا محادثات مع الفورمولا واحد لفترة طويلة، والآن بلغنا ذلك الهدف الذي سعينا له. أعتقد بأنّ تاريخنا على هذه الحلبة مهم للغاية، حيث أنّنا لطالما اشتُهرنا بسباقات الفورمولا واحد إلى حد أنّ تلك الفرصة تحققت ليس فقط بسبب فيروس كورونا، ولكن كذلك لأنّ البطولة بحاجة للعودة إلى تلك الحلبات التاريخية، إلى ذلك الشغف الحقيقي للمشجّعين".

وتابع: "كما أنّنا نحاول الآن خوض محادثات للتواجد على روزنامة الفورمولا واحد العام المُقبل، لكنّنا سنناقش كل شيء بعد سباق هذا العام. إرادتنا واضحة للغاية، حيث أنّ شغفنا هو الدافع وراء ذلك".

في المقابل، يأمُل سيلفاتيكو إيستنسي كذلك أن يسمح تخفيف قيود الحجر للحلبة ببيع التذاكر واستقبال الجماهير في سباق هذا العام.

فقال: "أعلن بالأمس وزير الصحة لدينا على أنّهم سيقومون على الأرجح في سبتمبر بالسماح بإقامة أحداث بحضور جماهيري. لذلك ننتظر ونأمُل بأن تكون المدرّجات متاحة للمشجّعين. لكن لا ضمانة على أيّ شيء في ظل تغيّر الأوضاع بشكل يومي".

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من جهة أخرى، قلّل سيلفاتيكو إيستنسي من فكرة وجود أيّة منافسة بينهم وبين حلبة موجيللو - التي ستحتضن ثاني سباق في إيطاليا مع جائزة توسكاني الكبرى في 11 - 13 سبتمبر/أيلول، بعد أسبوع من جائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونزا.

فقال في ختام حديثه: "علمنا كذلك من الفورمولا واحد أنّهم كانوا يخوضون محادثات مع موجيللو، لكن لم تكن هنالك منافسة في الحقيقة. صحيح أنّ الخيارة الأوّل كان سباقين متتاليين مع مونزا، ومن ثمّ عرضت فيراري ذلك الاحتفال بسباقها رقم 1000 وناقشنا كيف يُمكن أن نوفّر تحديًا مختلفًا، فثلاثة سباقات في إيطاليا أمر أسطوري، ولا أعتقد بأنّه سيتكرر مرة أخرى".

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