جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

حلبة أوستن تعيد تعبيد المسار قبل سباق الفورمولا واحد

تريد حلبة الأمريكيتين في أوستن تقديم منافسات على مسار أكثر سلاسة عبر إعادة تعبيده لحل مشاكل المطبات التي عصفت بنسخة الموسم السابق.

ماكس فيرستابن

ماكس فيرستابن

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

قبيل السباق في الولايات المتحدة الأمريكية، تمت إعادة تعبيد حلبة الأمريكيتين.

ومع الاسفلت الجديد، فإن الحلبة تريد التخلص من المطبات التي تسببت بمشاكل أثرت على تأدية السيارات في نسخة 2023.

ومن المتوقع أن يوفر المسار المعبّد منافسات أكثر سلاسة وقيادة أكثر راحة.

وفي نسخة 2023، تم شطب نتيجة لويس هاميلتون وشارل لوكلير بسبب خرق في القوانين بعد تآكل القطعة السفلية من سيارتيهما أكثر من الحد المسموح.

وكشفت كل من مرسيدس وفيراري حينها بأن السباق القصير إضافة إلى مطبات المسار، كانا السبب فيما حصل.

وبعد تلك الشكاوي، قررت إدارة الحلبة إعادة تعبيد المسار لحل هذه المشاكل.

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق فيراري "سيطرت" على مشكلة الارتدادات بعد اكتشاف مشكلة في نفق الهواء
المقال التالي بوتاس إلى آودي: "أريد توضيح مستقبلي الآن"

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

إطلاق محاكي ريد بُل آر.بي19 بسعر ضخم

إطلاق محاكي ريد بُل آر.بي19 بسعر ضخم

F1 فورمولا 1
إطلاق محاكي ريد بُل آر.بي19 بسعر ضخم
الموتو جي بي تُعلن عن روزنامة 2025 المكوّنة من 22 سباقًا

الموتو جي بي تُعلن عن روزنامة 2025 المكوّنة من 22 سباقًا

MGP موتو جي بي
جائزة إندونيسيا الكبرى
الموتو جي بي تُعلن عن روزنامة 2025 المكوّنة من 22 سباقًا
وولف: لفة ريكاردو الأسرع في سباق سنغافورة ليست "حيلة قذرة" من ريد بُل

وولف: لفة ريكاردو الأسرع في سباق سنغافورة ليست "حيلة قذرة" من ريد بُل

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
وولف: لفة ريكاردو الأسرع في سباق سنغافورة ليست "حيلة قذرة" من ريد بُل
بوتاس إلى آودي: "أريد توضيح مستقبلي الآن"

بوتاس إلى آودي: "أريد توضيح مستقبلي الآن"

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
بوتاس إلى آودي: "أريد توضيح مستقبلي الآن"

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط