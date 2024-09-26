حلبة أوستن تعيد تعبيد المسار قبل سباق الفورمولا واحد

قبيل السباق في الولايات المتحدة الأمريكية، تمت إعادة تعبيد حلبة الأمريكيتين.

ومع الاسفلت الجديد، فإن الحلبة تريد التخلص من المطبات التي تسببت بمشاكل أثرت على تأدية السيارات في نسخة 2023.

ومن المتوقع أن يوفر المسار المعبّد منافسات أكثر سلاسة وقيادة أكثر راحة.

وفي نسخة 2023، تم شطب نتيجة لويس هاميلتون وشارل لوكلير بسبب خرق في القوانين بعد تآكل القطعة السفلية من سيارتيهما أكثر من الحد المسموح.

وكشفت كل من مرسيدس وفيراري حينها بأن السباق القصير إضافة إلى مطبات المسار، كانا السبب فيما حصل.

وبعد تلك الشكاوي، قررت إدارة الحلبة إعادة تعبيد المسار لحل هذه المشاكل.