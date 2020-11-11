حلبات الفورمولا واحد الرائعة التي يودّ السائقون رؤيتها في الروزنامة

بالتأكيد، هناك خيارات كثيرة يمكن الكلام عنها لملء هذا الفراغ، حيث أثبت موسم 2020 وجود حلبات بديلة تقدم سباقات حماسية.

إذ قدمت حلبات موجيللو، بورتيماو، نوربورغرينغ وإيمولا لحظات حماسية جذبت الجمهور وأثارت إعجاب السائقين والمتابعين، والجميع سيرحب بعودتها بصدر رحب.

لكن، يعي مدراء البطولة أن عودة تلك الحلبات جاءت كإجراء طارئ في موسم شهد جائحة عالمية ضربت الكوكب بأسره، وأن قدرة تلك الحلبات على دفع تكاليف الاستضافة هي العامل الحاسم في مثل هذه القرارات.

وبشكل عام، فإن قرار الجولة التي ستشغل مكان فيتنام قد يكون متعلقاً بمدى ما يرغب المروج أو الحلبة بدفعه.

لكن في حال أن الوضع لم يكن يتعلق بالمال، فما هي الحلبة المثالية للتواجد ضمن روزنامة 2021؟

في هذا الفيديو نلقي نظرة على ما يرغب السائقون بتواجده وما يرون أنها الحلبة المثالية.

بدءاً من الحلبات التي استضافت سباقات عريقة في الماضي، إلى تلك التي لم تستضف إلا فعاليات ترويجية، فإن السائقين وبالتأكيد يمتلكون أفكاراً مثيرة. لكن مدى تحقيقها يُعتبر مسألة مختلفة تماماً.