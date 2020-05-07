حلبات إضافيّة تسعى لاستضافة سباقات فورمولا واحد في 2020

بالرغم من عدم ذكره أيّة أسماء، إلّا أنّ حلبات إيمولا، وهوكنهايم وبورتيماو أشارت جميعها إلى اهتمامها باستضافة سباقات من دون جمهور.

وقال كاري ضمن اتّصال مع مستثمري وال ستريت: "عملنا من دون كلل منذ أستراليا ودخلنا في مشاورات مع مروّجينا من أجل تشكيل روزنامة 2020".

وأضاف: "لدينا تحدّيان أساسيّان: تحديد الوجهات التي يُمكننا فيها إقامة سباقات، وتحديد كيفيّة نقل كلّ الأطراف الضروريّة ومعدّاتها لذلك الموقع".

وأردف: "تحدّثنا إلى جميع مروّجينا، وكذلك بعض الحلبات الأخرى التي ليست في روزنامتنا لموسم 2020 من أجل استكشاف جميع الخيارات".

ثمّ تابع: "هدفنا هو إطلاق الموسم في عطلة نهاية أسبوع 5 يوليو في النمسا، وعلى الأرجح سنُقيم جولة ثانية في عطلة نهاية الأسبوع التالية في النمسا كذلك".

وأكمل: "نحن في مراحل متقدّمة لتشكيل روزنامة تتضمّن المزيد من السباقات الأوروبيّة مطلع سبتمبر، بما في ذلك سباقات خلال العطلة الصيفيّة التقليديّة في أغسطس".

وواصل شرحه بالقول: "نُخطّط للانتقال إلى يوراسيا، وآسيا، والأمريكيّتين في سبتمبر، وأكتوبر ونوفمبر قبل إنهاء الموسم في الخليج في البحرين وأبوظبي في ديسمبر".

وأضاف: "نأمل أن تتضمّن الروزنامة 15 إلى 18 سباقًا. نتوقّع أن تكون السباقات الأولى من الروزنامة من دون جمهور، لكنّنا نأمل السماح للمشجّعين بالحضور في المراحل الأخيرة من العام".

وقال كاري أنّه لا توجد خطط لإكمال الموسم الحالي في 2021 في الوقت الحاضر، لكنّه قال بأنّ ذلك يبقى ممكنًا.

وقال: "من الواضح بأنّنا سنأخذ راحة طويلة نسبيًا خلال فترة الأعياد. لكن لا يزال ذلك الخيار متاحًا بالنسبة لنا وعلينا مجدّدًا العمل مع مروّجينا وجميع الأطراف المعنيّة".

وأضاف: "لكنّنا فكّرنا في ذلك وتحدّثنا بخصوصه. سأقول بأنّ هدفنا هو إكمال الموسم بعد بضعة أسابيع من موعده الأصليّ، لكن أن ننهيه في منتصف ديسمبر قبل فترة الأعياد".

وبخصوص روزنامة العام المقبل، عبّر كاري عن ثقته في أنّ الجدول سيعود إلى طبيعته.

وقال حيال ذلك: "هدفنا هو أن يكون موسم 2021 مثلما خططنا له في يناير. لدينا عقودٌ لتجديدها في نهاية المطاف، ولدينا محادثات جارية مع عددٍ من السباقات الجديدة التي نعتقد بأنّها ستُمثّل تحسينًا إيجابيًا للعمل وللمشجّعين وجميع الأطراف".