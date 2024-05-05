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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة ميامي الكبرى

حكام "فيا" يشرحون السبب وراء رفض استئناف أستون مارتن لعقوبة الصين

شرح حكام "فيا" السبب وراء رفض استئناف أستون مارتن لعقوبة فرناندو ألونسو في جائزة الصين الكبرى.

تم التحديث:
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

تلقى ألونسو عقوبة 10 ثوانٍ في سباق الصين القصير بعد احتكاك مع سيارة فيراري التي يقودها كارلوس ساينز، حيث لم يتمكن سائق أستون مارتن من تطبيقها حيث انسحب مع انثقاب في الإطار.

كما تلقى كذلك 3 نقاط عقوبة، حيث أكد أنه لا يفهم سبب معاقبته، معتبراً ما حصل مجرد حادثة تسابق.

وطالبت أستون مارتن بحق مراجعة العقوبة الأمر الذي يتطلب جلب دليل جديد ومهم للحكام.

لكنهم رفضوا أن دليل أستون مارتن كفيل بحذف نقاط العقوبة وبالتالي لا ضرورة لإعادة فتح المسألة مجدداً.

وقدمت أستون مارتن فيديوهات ملتقطة من كاميرا سيارة ألونسو، لم تكن متاحة للحكام حين اتخذوا قرارهم حينها.

وبينما قبلوا أن ذلك دليل جديد، لكنه لم يكن هاماً بنظرهم، نظراً لوجود لقطات فيديو كثيرة متاحة من زوايا مختلفة، ولم يكن ذلك كافياً لتغيير قرارهم بالعقوبة.

يشار إلى أن ألونسو عبّر عن رغبته برفع قضية  التعامل العادل في العقوبات إلى "فيا".

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الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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