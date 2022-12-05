حفل جوائز أوتوسبورت 2022: هاميلتون يتلقى جائزة أفضل سائق بريطاني في العام

واجه بطل العالم سبع مرات مهمة شاقة خلال موسم 2022 المنصرم، تمثلت في مساعدة فريقه مرسيدس على تطوير وتحسين سيارة "دبليو13" التي تعرضت للعديد من المشاكل منذ بداية الموسم.

رغم ذلك نجح البريطاني المخضرم بتحقيق تسع منصات تتويج في 22 سباقاً.

وصوّت المتابعون على هاميلتون كأفضل سائق بريطاني هذا الموسم، أمام زميله جورج راسل ولاندو نوريس نجم فريق مكلارين، وتوم بلومكفيست بطل "إمسا".

وهي المرة الثامنة التي يتلقى فيها هاميلتون هذه الجائزة.

حيث قال في رسالة فيديو: "مساء الخير لكم جميعاً، أنا آسف لعدم تمكني من التواجد شخصياً معكم".

وأكمل: "لكن، أوجه شكراً هائلاً لجميع المتابعين. ما زلت أذكر المرة الأولى التي تلقيت فيها الجائزة، منذ عدة سنوات".

وأردف: "لدينا بعضٌ من أكثر المواهب روعة هذا العام، لا أكاد أصدق كمّ المواهب البريطانية الموجودة. لذا أنا فخور بفوزي بها، شكراً لكم جميعاً".

من الفائزين السابقين بهذه الجائزة أبطال عالم أمثال نايجل مانسل، دايمون هيل، جنسن باتون ونوريس.

هناك فئات أخرى صوّت عليها الجمهور، مثل جائزة سائق العام من قبل بيريللي، جائزة أفضل سائق بريطاني، ناشئ العام، أفضل سيارة رالي، أفضل سائق رالي في العام، وأفضل سائق رياضة إلكترونية من تقديم "ألعاب موتورسبورت".

وهناك جوائز أخرى يصوّت عليها حكّام ذوو خبرة، من بينها جائزة أستون مارتن أوتوسبورت بي.آر.دي.سي لناشئ العام، جائزة الميدالية الذهبية لإنجازات المسيرة المهنية، جائزة جورج غرانت لمجموع إنجازات الحياة، جائزة مروّج العام، وفريق الرياضة الإلكترونية الأفضل خلال العام التي تقدمها "ألعاب موتورسبورت". وكذلك جائزة لحظة العام، إضافة لجائزة ويليامز لأفضل مهندس في العام.