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حظر مشاركة السائقين الروسيين في أحداث رياضة السيارات في بريطانيا

تمّ الإعلان اليوم الأربعاء أن السائقين والفرق الروسية سيتم حظرهم من المشاركة في أحداث رياضة السيارات التي تُقام في المملكة المتحدة.

حظر مشاركة السائقين الروسيين في أحداث رياضة السيارات في بريطانيا

بعد يوم فقط من عدم اتّباع "فيا" ذات السبيل مثل اللجنة الأولمبية الدولية عبر منع الرياضيين الروس من المشاركة في الأحداث الدولية، فقد أعلن اتّحاد رياضة السيارات البريطاني اتّخاذه إجراءات أكثر قسوة.

إذ وضمن بيان تم إصداره اليوم، فقد تم الإعلان أنه لن يُسمح لأيّة فرق، متنافسين موظفين من روسيا أو بيلاروسيا بالدخول أو المشاركة ضمن الأحداث المقامة في المملكة المتحدة.

علاوة على ذلك، فقد أوضح البيان أن الشعارات، الألوان والأعلام الروسية/البيلاروسية لن يتم السماح بعرضها ضمن منافسات رياضة السيارات في بريطانيا.

وتم اتّخاذ ذلك القرار بعد استشارة كاملة بين اتحاد رياضة السيارات في المملكة المتحدة والحكومة البريطانية.

وتعقيبًا على ذلك، قال دايفيد ريتشاردز رئيس اتحاد رياضة السيارات في المملكة المتحدة: "الجميع في اتحاد رياضة السيارات في المملكة المتحدة يدينون الحرب التي تشنّها روسيا وبيلاروسية على أوكرانيا، ويعبّرون عن تضامنهم ودعمهم لكل المتأثرين بالنزاع الحالي".

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وأضاف: "نقف متحدين مع الشعب الأوكراني ومجتمع رياضة السيارات بعد الاجتياح والتصرفات غير المقبولة التي شهدناها. ذلك هو الوقت التي يتعيّن على مجتمع رياضة السيارات الدولي التصرف فيه وإظهار الدعم للشعب الأوكراني وزملائنا في اتحاد رياضة السيارات الأوكراني".

وأكمل: "ندعو مجتمع رياضة السيارات وزملاءنا حول العالم باتباع توصيات اللجنة الأولمبية الدولية والقيام بما يلزم لإنهاء تلك الحرب".

هذا وسيكون لقرار اتحاد رياضة السيارات في المملكة المتحدة تأثيرات كبيرة على السائقين المشاركين في الأحداث الدولية والمحلية.

إذ سيعني أن سائق الفورمولا واحد الروسي نيكينا مازيبين الذي يقود لصالح هاس لن يكون قادرًا على المشاركة في جائزة بريطانيا الكبرى هذا العام إذا ما قرر الفريق الإبقاء على خدماته. حيث من المتوقّع أن يتخّذ الفريق الأمريكي قراره بشأن مستقبل مازيبين قريبًا.

من جهة أخرى، لن يتمكن السائق الروسي ليو ماتشيتسكي حامل لقب بطولة "جي تي البريطانية" من الدفاع عن لقبه هذا العام.

جديرٌ بالذكر أن السبيل الوحيد لهولاء السائقين كي يواصلوا التسابق هو أن يكون ذلك تحت رخصة من جنسية أخرى، حيث أن قرار اتحاد رياضة السيارات في المملكة المتحدة قائم على رفض الاعتراف بالرخص الصادرة عن اتحاد السيارات الروسي واتحاد السيارات البيلاروسي.

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