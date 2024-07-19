حصري: ويليامز تؤكد أنها لن تضم أوكون في 2025
أكد جايمس فاولز مدير فريق ويليامز أنه لن يضم إستيبان أوكون إلى صفوف الفريق في موسم 2025 المقبل للفورمولا واحد.
إستيبان أوكون، ألبين
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
على هامش جائزة المجر الكبرى، علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن ويليامز تبحث في إمكانية ضمّ أوكون منتصف الموسم الجاري.
لكن فاولز صرّح بأن أوكون كان خياراً للموسم المقبل، قبل أن يكشف بأنه مثل هذا الاحتمال لم يعد قائماً.
ومن المتوقع أن يضم الفرنسي إلى هاس، بعد تأكيد خروج كيفن ماغنوسن نهاية الموسم الجاري، وهذه الأخبار تعني أن فالتيري بوتاس قد يعود إلى ويليامز، رغم أن كارلوس ساينز ما زال يعتبر خياراً ممكناً من الناحية النظرية.
وأوضح فاولز أنه كان مهتماً بخدمات أوكون لكن "الطرقات لن تتقاطع" للموسم المقبل.
حيث قال فاولز في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لم تكن قياسات مقعد إستيبان جدية. أردتُ فقط تقييمه لموسمي 2025 و2026".
وأكمل: "كان عليّ القيام بذلك للتأكد إن كان يناسب السيارة أم لا. لأنه سائق طويل مثل أليكسندر ألبون".
وأردف: "كل ما نقوم به حالياً هو محاولة تحديد السائقين لموسم 2025 وما بعده".
وأضاف: "كان بالتأكيد سائقاً ضمن الخيارات. فأنا أعرفه منذ زمن بعيد. كان تحت إدارة مرسيدس، وأنا، وتوتو (وولف) كذلك، وكان ضمن لائحتنا".
واسترسل: "كان سريعاً جداً. إن لم تكن قوياً فلا يمكنك التفوق على فرناندو ألونسو. إن حصل على البيئة المناسبة حوله، فبوسعه تقديم أداء قوي جداً. لهذا كان ضمن لائحتنا".
واستكمل: "لكن طرقاتنا لن تتقاطع الآن، وأعتقد أن ذلك أمر محزن لأنني كنتُ لأتوقع النجاح لشراكة كهذه".
واستطرد: "لكن هناك جوانب لا أعتقد أنها كانت لتعمل بشكل مناسب حالياً بالنسبة لنا".
واختتم: "على أية حال، أنا واثق أن أمامه مستقبلاً ناجحاً جداً في الفورمولا واحد".
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