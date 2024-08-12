حصري: ما الذي يُمكن لريد بُل فعله أكثر لمساعدة بيريز في الفورمولا 1؟

وكان بيريز يُعاني لتقديم أداء جيّدٍ على سيارة "آر.بي20" منذ مايو الماضي، وفي حين أنّ فيرستابن كان قادرًا على الحدّ من الضرر منذ لحاق الفرق الغريمة بريد بُل، كلّف بيريز الحظيرة النمساويّة قدرًا هائلًا من النقاط ضمن معركة اللقب.

وكان تعويض المكسيكي خيارًا جديًا بعد جمعه 28 نقطة فقط منذ سباق إيمولا في مايو الماضي، لكنّ ريد بُل قرّرت دعمه عوضًا عن ذلك.

لكنّ ذلك لا يُغيّر حقيقة أنّ أبطال العالم يحتاجون بشدّة لرفع بيريز لوتيرته في ظلّ اقتراب مكلارين. ومع التزامها الآن تجاه بيريز، ما الذي يُمكن للفريق فعله أكثر لمساعدته على الخروج من كبوته؟

وبحديثه بشكلٍ حصري إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أشار بيير فاشيه المدير التقنيّ لفريق ريد بُل إلى وجود المزيد من التحديثات القادمة على سيارة 2024 والتي تهدف إلى تعزيز الأداء بطريقة يُمكن لكلا السائقين استغلالها، وهي جزء من الفكرة وراء حزمة تحديثات المجر كذلك.

وعندما سُئل إن كانت معاناة بيريز تزداد أكثر من فيرستابن كلّما أصبح تشغيل السيارة أصعب، أجاب: "يُمكن أن يكون ذلك جزءًا من شرح ما يحدث، ذلك صحيح".

وأردف: "ما نريده هو سيارة أسرع، لكن بطريقة يُمكن للسائقين استخدامها، ذلك هو الهدف الرئيسي".

وأكمل: "لو جعلنا السيارة أسرع بطريقة يُمكن لتشيكو استخدامها، فذلك يعني أنّ كلا السائقين سيكونان قادرين على استخراج أقصى أداء منها. حتّى لو كان لكلٍ منهما احتياجات أو تفضيلات خاصة، فإنّ المتطلّبات من السيارة لا تزال متشابهة للغاية".

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ وكريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

وأكمل: "الأمر ذاته بشكلٍ جذري. بالتأكيد يُمكن أن تكون هناك اختلافات في أساليب القيادة، لكنّنا لن نستخدم تطويرات السيارة لذلك الغرض. سنستخدم الإعدادات".

وقال فاشيه أنّ ريد بُل لاحظت "بعض الميولات" حيال سبب معاناة بيريز أكثر على صعيد التحكّم في السيارة بالمقارنة مع فيرستابن، وهي فجوة تفوق مجرّد فجوة الوتيرة مع الهولندي.

لكنّ إعادة تلك السمات على جهاز المحاكاة أمرٌ صعبٌ جدًا مع الجيل الحالي من السيارات ذات التأثيرات الأرضيّة، وهي مشكلة منتشرة في كامل البادوك بين مختلف الفرق.

وقال: "نُحاول رؤية بعض الميولات، لكن من الصعب جدًا تحديدها لأنّه كان يُعاني كذلك في بعض الأحيان العام الماضي، لذا من الصعب علينا إيجادها".

وأضاف: "المشكلة الرئيسيّة التي لدينا هي محاولة إعادة كلّ ذلك على أنظمة المحاكاة، لكنّ ذلك لا يعني أنّ المحاكاة ستكون دقيقة لما تقوم به السيارة في مختلف الظروف على الحلبة".

وأكمل: "التفاعل مع الإطارات أمرٌ يصعب إعادته جدًا، حتّى لو بذلنا أقصى جهدنا، تحسين هذه الجوانب جزءٌ مهمٌ للغاية من عمليّاتنا".

ومع الجيل الحالي من السيارات المنخفضة، تتجاوز الحلول مجرّد زيادة الارتكازيّة كونه من الصعب للغاية الإبقاء على السيارات متوازنة بين المنعطفات عالية ومنخفضة السرعة".

وقال فاشي أنّ الطبيعة المتجذّرة لهذه القوانين تعني أنّ هناك خطرًا أكبر على صعيد جعل تحديثات السيارات موازنة السيارة صعبة وبالتالي قيادتها غير مريحة، وهو ما أثّر على ثقة بيريز أكثر من فيرستابن.

وقال: "ذلك خطرٌ مع هذه القوانين. ذلك ما نراه مع بعض الفرق الأخرى كذلك، قالت مرسيدس على سبيل المثال أنّ التوازن كان مشكلة كبرى بالنسبة لها في الأعوام الماضية. حتّى مكلارين واجهت ذلك في بداية هذا الموسم".

وأردف: "من الصعب بلوغ توازن هذه السيارات، لأنّك إن ولّدت الارتكازيّة في جانب معيّنة من السيارة لا يُمكنك إعادة موازنته ميكانيكيًا، فحينها من الصعب استغلال ذلك المكسب".