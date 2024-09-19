حصري: "فيا" تطلب من الفورمولا واحد "الخفض من الشتائم" أثناء النقل التلفزيوني
طلب محمد بن سُليّم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" من السائقين، عدم التشبّه بمغنيي الراب أثناء كلامهم مع فرقهم عبر اللاسلكي.
طلبت "فيا" من إدارة الفورمولا واحد تقليل كمية الشتائم واللغة المستهجنة خلال بثّ الفورمولا واحد، وفق ما علمه موقعنا "موتورسبورت.كوم".
رغم أنه تتم فلترة الشتائم والألفاظ البذيئة في النقل التلفزيوني، لكن كميتها باتت مصدر قلق للهيئة الحاكمة.
وضمن مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، كشف بن سُليّم أنه قام بالتحرك لمحاولة تغيير النبرة التي يتم بها بثّ بعض المحادثات للجمهور.
وأوضح أن السائقين أنفسهم، يتحملون بعض المسؤولية في الانتباه لألفاظهم، قبل الإضافة أنه طلب من إدارة البطولة الحدّ من اللغة المستهجنة.
فقال: "علينا التفريق بين رياضتنا وبين موسيقى الراب".
وأكمل: "نحن لسنا مغنيي راب! إنهم يتفوهون بالشتائم كثيراً، كم مرة بالدقيقة؟ نحن مختلفون عن مغنيي الراب".
بالمقابل، أكد بن سُليّم بطل راليات الشرق الأوسط 14 مرة، أنه يتفهم الإحباط الذي يواجهه السائقون، لكنه يعتقد بوجوب رفع سقف المعايير.
فقال: "أعلم، فقد كنتُ سائقاً. ضمن خضمّ اللحظة، حين تكون مستاء بسبب سائق آخر وتصرفاته…".
وأكمل: "حين كنتُ أنافس في الضباب والغبار (كانت تحصل مثل هذه الأمور)، كنتُ أستاء كذلك. لكن، علينا الانتباه لتصرفاتنا. علينا أن نكون أشخاصاً مسؤولين".
وأردف: "الآن مع التقنيات الحالية، بات كل شيء يبثّ مباشرة وكل شيء مسجّل. في النهاية، علينا دراسة هذا لنرى: هل نقلل مما يُتاح علناً؟".
محمد بن سُليّم، رئيس "فيا"
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
وأضاف: "تخيل أنك جالس في المنزل مع أطفالك تشاهد السباق، ومن ثم يبدأ شخص ما بالتفوه بجميع الألفاظ البذيئة. ما الذي سيقوله أطفالك أو أحفادك؟ ما الذي ستعلّمه لهم إن كانت هذه رياضتك المفضلة؟!".
وحين سُئِل إن كانت "فيا" ستطلب من إدارة البطولة حدّ استعمال لاسلكي الفرق الذي يحتوى كلمات بذيئة أثناء النقل التلفزيوني، أكد بن سُليّم أن هذا يحصل بالفعل.
فقال: "بوسعنا، ونحن نقوم بذلك".
وأكمل: "نحن الذين نقوم بالموافقة على الكلام الذي يبثّ عبر اللاسلكي".
واختتم: "لكن لدينا قوانين، والقوانين موجودة لمصلحة الرياضة، والقوانين موضوعة ليتم تنفيذها واحترامها".
لاندو نوريس، مكلارين وأوسكار بياستري، مكلارين وجورج راسل، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري وكارلوس ساينز الإبن، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
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