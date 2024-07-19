حصري: فيا بصدد اختبار نظام تبريد للهواء على سيارات الفورمولا 1

علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن الاتحاد الدولي للسيارات فيا بصدد اختبار وضع نظام تبريد هوائي مبسط داخل قمرة قيادة سيارة الفورمولا 1 بعدما عانى السائقون من مشاكل صحية على إثر الحرارة المرتفعة في جائزة قطر الكبرى 2023.

عندما عادت قطر إلى روزنامة الفورمولا 1 الموسم الماضي، تسبب موعد سباقها في الأيام الأولى من شهر أكتوبر بأن تكون درجات الحرارة حتى خلال الحصص الليلية أعلى من 31 درجة في كافة الأوقات، وذلك على تصميم حلبة سريع ومتطلب للطاقة.

وقد أدّى ذلك إلى معاناة العديد من السائقين من مشاكل جسدية بينما ضغطوا خلال السباق الممتد لـ 57 لفة، لينسحب لوغان سارجينت سائق ويليامز إثر ضربة الحرارة التي تعرض لها، بينما تقيأ إستيبان أوكون سائق ألبين داخل خوذته، بينما غاب لانس سترول سائق أستون مارتن عن الوعي لفترة وجيزة.

وقد بدأت فيا تحقيقًا مباشرة عقب ذلك، ووعدت باتخاذ إجراءات لتفادي تكرار ذلك السيناريو، وتمثّل جزء من جهودها في استشارة اللجنة الطبية واتخاذ خطوات في قوانين 2024 سمحت بفتحة تهوية ثانية توضع أعلى الأنف وأمام قمرة القيادة لتحسين الهواء المتدفق إلى السائق.

لكن الكيان الحاكم للرياضة حقق الآن خطوة أخرى ضمن هذا السعي، حيث أنه وبدءًا من جائزة هولند الكبرى، سيتم اختبار نظام تبريد هوائي سيوضع على سيارة واحدة.

وعلى عكس وحدات تبريد الهواء الاعتيادية، فقد علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأن النظام الجديد مؤلف من عدة هياكل صغيرة متموضعة حول قمرة القيادة وهيكل السيارة المحيط بها لتوجيه هواء مبرّد نحو السائق.

على أن يتم اختبار ذلك النظام من جديد في السباقات اللاحقة، وإذا ما أثبتت كل هذه التجارب نجاحها، ستعتمده فيا ضمن القوانين الإلزامية للفورمولا 1، ولكن سيتعين على الفرق وضع فقط عندما تتطلب الأجواء ذلك.