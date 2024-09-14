حصري: فرق الفورمولا 1 تعمل بدون أنظمة الرادار الجوي المعتادة في أذربيجان
نتج عن نزاع سياسي بين فرنسا وأذربيجان أنّ أنظمة الطقس للفورمولا 1 لا تعمل كالمعتاد في سباق باكو 2024، مما أجبر الفرق على التكيف.
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
تعمل فرق الفورمولا 1 بدون نظام الرادار الجوي المعتاد في سباق جائزة أذربيجان الكبرى لعام 2024، وذلك بسبب نزاع سياسي بين حكومتي أذربيجان وفرنسا.
وفقًا لمعلومات موقعنا "موتورسبورت.كوم" فإن تحذيرًا من وزارة الخارجية الفرنسية الأسبوع الماضي نصح المواطنين الفرنسيين، بما فيهم مزدوجو الجنسية، بعدم السفر إلى أذربيجان، ما أدى إلى غياب ممثلي منظمة "ميتيو فرونس" التي توفّر نظام الرادار الجوي الرسمي للفورمولا 1 عن هذا الحدث.
وتعتبر "ميتيو فرونس" الإدارة الرسمية للأرصاد الجوية في فرنسا وبالتالي يجب عليها الامتثال لنصيحة السفر الصادرة عن الحكومة.
ويعني غياب ممثلي " ميتيو فرونس" في باكو أن الفورمولا 1 تعمل بدون نظام الرادار الذي يتم وضعه عادة في أعلى نقطة في أي موقع حلبة لتحديد مواقع الأحوال الجوية التي تعبر المنطقة ومحيطها.
ولكن تم نشر الكثير من المعدات الإضافية التي تستخدمها " ميتيو فرونس" نيابة عنها من قبل "في"ا بما في ذلك الأجهزة التي تقيس سرعة الرياح ودرجة الحرارة في نقاط مختلفة على الحلبة.
ومع ذلك، بدلًا من وجود أربع محطات طقس لمراقبة كل جزء من الحلبة كما هو معتاد، هناك محطة واحدة فقط هذا الأسبوع، وهي موجودة في منطقة الحظائر.
وتملك الفرق خيار نشر نسخها الخاصة من أجهزة قياس الطقس في منطقة الحظائر، ومع غياب نظام الرادار المعتاد لـ" ميتيو فرونس"، يُتفهم أن الفرق ستعتمد على البدائل التجارية المتاحة التي تستخدمها بالفعل في معظم السباقات.
وبالتالي، تكيفت الفرق مع الحد الأدنى من الاضطراب في سير الحدث في باكو.
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