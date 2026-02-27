تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 التجارب الشتوية الثانية في البحرين

حصري: دور ماكس فيرستابن في ريد بُل "يتجاوز بكثير مجرد القيادة"، وفقًا لميكيز

في مقابلة حصرية مع أوتوسبورت، كشف مدير فريق ريد بُل في الفورمولا 1 كواليس الدور القيادي الذي يؤديه فيرستابن خلف الستار داخل الفريق.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولوران ميكيز، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولوران ميكيز، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: زاك ماوجر

كشف لورون ميكيز، مدير فريق ريد بُل ريسينغ، أسباب اعتقاده بأن قيمة ماكس فيرستابن داخل الفريق لا تقل خارج الحلبة عنها خلف مقود السيارة.

شكّل ميكيز وفيرستابن شراكة قوية منذ أن تولى الفرنسي منصبه خلفًا لكريستيان هورنر الصيف الماضي، حيث نُسب إلى نهج ميكيز القائم على الهندسة دورٌ في انتفاضة الفريق خلال منتصف الموسم الماضي.

وفي حديثه إلى أوتوسبورت، بعد الظهور الأول لوحدة الطاقة المصنّعة داخليًا وفق قوانين 2026 الجديدة كليًا، أوضح ميكيز إن دور فيرستابن داخل فريق ميلتون كينز لا يمكن التقليل من شأنه.

حيث قال: "الأمر كان رائعًا. ماكس يجسّد رياضة المحركات بكل معنى الكلمة، ولا يغفل أي تفصيل. ما يقدمه خلف المقود واضح للجميع، لكن من الداخل يمكنك تقدير حساسيته التقنية الاستثنائية وفهمه الكامل لهذه الرياضة، وهو أمر أعتقد أنه نابع من انغماسه فيها طوال حياته".

أوسكار بياستري، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

أوسكار بياستري، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: صور غيتي

وأضاف: "لديه رؤية بلا حدود، ودوره يتجاوز القيادة بكثير. إنه قوة دافعة حقيقية لكل من يعمل على المشروع ويلعب دورًا حاسمًا في المنظومة بأكملها. هو حاضر في كل جانب، عند اتخاذ المخاطر، وعند مواجهة الانتكاسات، وفي كل قرار. وفي تحول تنظيمي جذري كهذا، يمثل قيمة مضافة هائلة".

وقد بدت ريد بُل أكثر تنافسية مما كان متوقعًا في البداية مع وحدة طاقتها المصنّعة داخليًا خلال تجارب ما قبل الموسم.

كما سيحصل فيرستابن هذا العام على زميل جديد يتمثل في إسحاق حجار البالغ 21 عامًا، الذي تمت ترقيته بعد موسم أول مميز مع ريسينغ بولز، الفريق الشقيق الذي كان ميكيز يقوده سابقًا.

وبعد سنوات من المعاناة مع ضعف الأداء في المقعد الثاني، تسعى ريد بُل إلى ضمان تسجيل السيارتين للنقاط باستمرار، وحتى الآن أعجب ميكيز بما شاهده من السائق الفرنسي الشاب بعد لمّ الشمل بينهما.

إذ قال عن حجار: "حتى الآن قام بكل شيء بالطريقة الصحيحة، وأظهر النهج المناسب من حيث الالتزام والشخصية. انتقل فورًا إلى إنجلترا، ويتواجد في مقر ميلتون كينز كل يومين، ويعيش على تواصل وثيق مع الفريق. وبين فترتي التجارب في البحرين عاد إلى جهاز المحاكاة، ولا يترك أي تفصيل دون متابعة".

هذا ورغم أن وحدة طاقة ريد بُل فاقت كل التوقعات من حيث الأداء والموثوقية، فإن ميكيز لا يزال يتوقع أن تبدأ ريد بُل حقبة 2026 خلف مرسيدس وفيراري.

حيث حذر قائلًا: "نحن ندرك جميعًا أنه حتى مع نقطة انطلاق استثنائية، فإننا نواجه عمالقة في رياضة المحركات يمتلكون خبرة هائلة. لقد تسلقنا الجبل الأول، لكن هناك جبلًا آخر أمامنا. نحن هنا للمنافسة، وربما في الوقت الحالي خلف الفريقين الآخرين في القمة، لكننا مستعدون لتقديم كل ما لدينا للحاق بهم".

المقال السابق فرناندو ألونسو: قد نشهد مفاجآت غير متوقعة في أستراليا
المقال التالي كاديلاك تطلق اسم أول سيارة فورمولا 1 تكريمًا للأسطورة الأمريكية ماريو أندريتي

شاهد المزيد