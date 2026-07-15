ترجمة وإعداد: خلدون يونس

أوضح مارافوسكي أن تمديد عقد بيريللي كمورد رسمي للفورمولا 1 حتى عام 2028 يمثل تأكيداً على الثقة التي بنتها الشركة مع الاتحاد الدولي للسيارات، وإدارة الفورمولا 1، والفرق، بعد أكثر من 15 عاماً من العمل كمورد تقني للبطولة.

تطور العجلات ودورها في التحكم بالإطارات

مع فتح المجال أمام تطوير تصاميم العجلات، أصبحت هذه المنطقة إحدى ساحات المنافسة التقنية بين الفرق. وأوضح مارافوسكي أن العجلات الحديثة، ومنها التصاميم ذات الأذرع المجوفة أو ما يسمى بالجيوب، أصبحت أداة إضافية للتحكم بدرجات حرارة الإطارات وضغوطها عبر تحسين تبادل الحرارة مع أنظمة تبريد المكابح.

وأشار إلى أن الفرق لا تسير في اتجاه واحد؛ فبعضها يهدف إلى رفع حرارة الإطارات بسرعة أكبر، بينما يحاول البعض الآخر خفض درجات الحرارة وضغوط التشغيل. ويعتمد الخيار على فلسفة تصميم السيارة وتوازنها.

وأضاف أن القدرة على إدارة ضغط الإطار من لحظة الانطلاق وحتى الوصول إلى ضغط التشغيل المستقر أصبحت عاملاً مهماً للحفاظ على ثبات الأداء خلال المسافات الطويلة، لأن إبقاء الإطار ضمن نافذته المثالية طوال فترة الاستخدام يمكن أن يصنع فارقاً كبيراً في أزمنة اللفات.

كما أوضح أن تصميم قنوات تبريد المكابح، وأسطوانات المكابح، والعجلات يمنح الفرق أدوات إضافية للتحكم بسلوك الإطارات، مؤكداً أن انخفاض الضغوط غالباً ما يساعد على تحسين التماسك، لكن بعض الفرق قد تواجه صعوبة في تحقيق ذلك بسبب كمية الحرارة التي تنتجها سياراتها.

داريو مارافوسكي، رئيس قسم رياضة السيارات في شركة بيريللي الصورة من قبل: Pirelli

لماذا باتت الإطارات بحاجة إلى وقتٍ أطول للإحماء؟

تحدث مارافوسكي عن التحديات التي تواجهها الفرق في الوصول إلى درجة الحرارة المثالية للإطارات، خصوصاً في الحلبات منخفضة الطاقة مثل موناكو.

وأوضح أن سيارات 2026 تنتج حرارة أقل داخل الإطارات مقارنة بالعام الماضي بسبب عدة عوامل، أبرزها انخفاض مستويات الارتكازية، والديناميكا الهوائية النشطة التي تقلل الضغط على الإطارات أثناء السرعات العالية، إضافة إلى أنظمة استعادة الطاقة التي تنقل حرارة أقل من المكابح إلى العجلة ومنه إلى الإطار.

كما أشار إلى أن الإطارات نفسها أصبحت أصغر مقارنة بعام 2025، مع اختلاف في الأبعاد والمواد، ما أدى إلى تغير في التوازن الحراري للإطار.

وبحسب مارافوسكي، فإن إضافة لفة تحضيرية إضافية في موناكو لم تكن بسبب مشكلة في التماسك، بل لأن الإطارات تحتاج إلى وقت أطول للوصول إلى درجة الحرارة المناسبة، خصوصاً على حلبة منخفضة الطاقة.

وأوضح أن التحدي الأساسي يتمثل في رفع حرارة الإطار وإدخاله ضمن نافذة الأداء المثالية، مع وجود اختلاف بين المحورين الأمامي والخلفي، حيث يحتاج الإطار الأمامي عادة إلى عملٍ أكبر للوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة.

اختلاف فلسفات الفرق في تشغيل الإطارات

أكد مارافوسكي أن الفرق لا تستخدم الإطارات بالطريقة نفسها، إذ يحاول بعضها تشغيلها بدرجات حرارة أعلى، بينما يفضل البعض الآخر ظروف تشغيل أكثر برودة وضغوطاً أقل.

وأوضح أن الفرق التي تسير بسرعات أعلى قد تواجه مشكلة في الحفاظ على الضغوط منخفضة بسبب كمية الطاقة الحرارية التي تدخل إلى الإطارات، بينما قد تعاني فرق أخرى من صعوبة الوصول إلى الحرارة المطلوبة.

نيكو هلكنبرغ، آودي الصورة من قبل: Erik Junius

كما أشار إلى أن أسلوب القيادة يلعب دوراً مهماً في ذلك. فبعض السائقين، للتعامل مع صعوبة قراءة مقدمة السيارة عند دخول المنعطف، يعتمدون أسلوباً يقوم على زيادة الحمل على الإطار الأمامي من خلال تعاملٍ حاد مع عجلة القيادة.

هذا الأسلوب قد يساعد على استقرار الجزء الخلفي من السيارة، لكنه ينعكس على درجات الحرارة والتآكل في الإطارات الأمامية. وتقوم بيريللي بتحليل هذه الاختلافات بين الفرق والسائقين خلال كل سباق، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير إعدادات السيارة مثل زوايا الميل وتوازن السيارة بين "أندرستير" و"أوفرستير".

تغييرات 2027: ضبط الأداء وليس تقليل التطوير

أكد مارافوسكي أن بيريللي تعمل مسبقاً على أي تغييرات محتملة في لوائح 2027، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للسيارات وإدارة الفورمولا 1 والفرق، لأن أي تعديل في الحزم الانسيابية أو أداء السيارة يؤثر بشكل مباشر على الإطارات.

وأوضح أن هدف الاتحاد الدولي للسيارات هو الحفاظ على السيارات ضمن نافذة الأداء المستهدفة، بعدما بدأت الفرق في تحقيق تطور انسيابي أسرع من المتوقع.

أما بالنسبة للعجلات، فأوضح أن بيريللي قادرة على التعامل مع أي تطورات تقدمها الفرق، وأن عملية تغيير العجلة تخضع لإجراءات دقيقة بسبب العلاقة بين الإطار والعجلة وحساس الضغط المثبت عليه، والتي تعرف باسم "الاقتران".

إطارات بيريللي لعام 2026 الصورة من قبل: LAT Images

تركيبات إطارات 2027: لا وجود لـ سي6

كشف مارافوسكي أن بيريللي ستحتفظ بخمسة أنواع من التركيبات في عام 2027، ولن تضيف تركيبة سادسة رغم دراسة هذا الخيار سابقاً.

وأوضح أن تجربة موناكو أظهرت أن إضافة إطار أكثر ليونة ليست ضرورية، إذ قدم مركب سي5 تحدياً كافياً في التصفيات، بينما كان استخدام سي6 سيجعله مفيداً فقط في عدد محدود من السباقات.

وسيتركز العمل على إعادة ضبط مستويات التركيبات الخمسة لتوفير فروقات واضحة في الأداء، مع مستويات تآكل تسمح باستراتيجيات أكثر تنوعاً.

الهدف هو تقليل الفارق بين استراتيجيات مثل التوقف الواحد والتوقفين، أو التوقفين والثلاثة، بحيث يحصل السائقون والفرق على خيارات أكبر اعتماداً على طريقة إدارة الإطارات الخاصة بكل سيارة.

إطارات بيريللي 2026 الصورة من قبل: Pirelli

تأثير إطارات 18 إنشًا على أسلوب القيادة

أوضح مارافوسكي أن الانتقال من إطارات 13 إنشًا إلى 18 إنشًا في عام 2022 أدى إلى تغير طبيعي في إحساس السائق بسبب انخفاض ارتفاع الجدار الجانبي للإطار وتقليل طول منطقة التلامس مع الأسفلت.

هذا جعل الانتقال بين مرحلة امتلاك التماسك وفقدانه أكثر حدة، خصوصاً عند دخول المنعطفات أثناء الجمع بين الكبح والانعطاف، لأن السائق قد لا يشعر بأية علامات تحذيرية قبل فقدان السيطرة على السيارة.

ورغم أن الفرق عملت على تعويض هذه الخصائص عبر تطوير السيارات والإعدادات، فإن هذا السلوك يبقى مرتبطاً بطبيعة تصميم الإطار.

لاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

أما بالنسبة لمكلارين، فأوضح مارافوسكي أن حساسيتها الأكبر لبعض هذه الجوانب تعود إلى فلسفة تصميم السيارة الخاصة بها، حيث اختار الفريق مسار تطوير مختلفاً عن منافسيه، ما يمنحه مزايا معينة لكنه يأتي أيضاً مع بعض التنازلات.

الأداء المتوقع والاختبارات المقبلة

أشار مارافوسكي إلى أن الفروقات التي ظهرت في سباقات مثل كندا وموناكو، حيث جاءت أزمنة اللفات أسرع من توقعات بيريللي، كانت نتيجة مزيج من عدة عوامل، منها تطورات الفرق، وظروف الأسفلت، ودرجات الحرارة، والاختلاف بين البيانات المتوقعة والواقع على الحلبة.

وأوضح أن الأمور عادت إلى المستوى المتوقع في سيلفرستون، حيث كانت الظروف ضمن نافذة التصميم التي طورت بيريللي إطاراتها على أساسها، مع درجات حرارة مناسبة للحلبة والهواء.

في النهاية يبدو أن معركة الإطارات في الفورمولا 1 الحديثة أصبحت أكثر تعقيداً من أي وقت مضى. فالأداء لم يعد يعتمد فقط على السيارة نفسها، بل على قدرة الفرق على التحكم بالحرارة والضغط عبر العجلات والمكابح، واختيار الإعدادات المناسبة، واستغلال أسلوب القيادة. ومع اقتراب لوائح 2027، سيتمحور التحدي أمام الفرق وبيريللي حول تحقيق التوازن بين الأداء العالي، الاستدامة، وتوفير سباقات أكثر تنوعاً من الناحية الاستراتيجية.

إطارات بيريللي قيد الاختبار الصورة من قبل: Pirelli