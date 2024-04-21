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حصري: الفورمولا واحد تدرس تطبيق نظام نقاط جديد

علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن الفورمولا واحد ستدرس في الأسبوع المقبل نظام نقاط جديداً، ما قد يعني تغييرات أكبر بدءاً من موسم 2025 المقبل.

تم التحديث:
سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ وكارلوس ساينز الإبن، فيراري ولاندو نوريس، مكلارين وفالتيري بوتاس، كيك ساوبر وكيفين ماغنوسين، هاس

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

ستقام هذه النقاشات ما بين الفرق وممثلين من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" وإدارة البطولة، ضمن اجتماع لجنة الفورمولا واحد في جنيف وذلك خلال مؤتمر عبر الفيديو.

وستتم مناقشة عدة نقاط ذات علاقة بالنواحي التقنية والرياضية.

ومن بين النواحي الهامة، تلك التي تتعلق بإمكانية إدخال تعديلات على نظام توزيع النقاط في الفورمولا واحد.

وتتمحور الفكرة حول منح نقاط لأول 12 سائقاً وليس أول عشرة فقط كما هو الحال الآن - وهو النظام السائد منذ 2010.

ومن أجل ضمان عدم تغيير قيمة المنافسة على اللقب، فإن مقترح تغيير النقاط لن يؤثر على المراكز الأولى.

بدلاً من ذلك، وفي حال تمت الموافقة على الخطوة، فإن أول سبعة مراكز ستبقى على نصيبها من النقاط، بينما سيتمحور التغيير حول المراكز من 8 وحتى 12.

وفقاً للجدول التالي:

المركز النقاط الحالية النقاط الجديدة
1 25 25
2 18 18
3 15 15
4 12 12
5 10 10
6 8 8
7 6 6
8 4 5
9 2 4
10 1 3
11 0 2
12 0 1
اللفة الأسرع 1 (ضمن المراكز 10 الأولى فقط) 1 (ضمن المراكز 12 الأولى فقط)

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن التعديل في توزيع النقاط يهدف لتعزيز مواقع الفرق الأصغر، بحيث سيحمل ذلك التغيير منافع إيجابية لها.

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كما أن ذلك يمنح تلك الفرق فرصة للمنافسة على النقاط بدلاً من الاكتفاء بالخروج من السباقات دون أية نقطة، كما يحصل حالياً، حيث تهيمن 5 فرق على جميع النقاط تقريباً.

إذ لم تكن فرق ألبين، ويليامز وساوبر تمتلك أية نقاط بعد مرور 4 سباقات في موسم 2024، كما أن فكرة تسجيل النقاط باتت صعبة بالفعل على فرق الوسط.

ويتطلب تمرير مثل هذا القرار موافقة 6 فرق من أصل عشر كي يبدأ تطبيقه الموسم المقبل.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ وكارلوس ساينز الإبن، فيراري

فرناندو ألونسو، أستون مارتن وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ وكارلوس ساينز الإبن، فيراري

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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