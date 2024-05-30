حصري: الفورمولا واحد تحاول فرض ألوان تُسهّل تمييز السيارات عن بعضها البعض

ظهرت انتقادات منذ بداية الموسم، وخاصة في السباقات الليلية، أن السيارات باتت متماثلة إلى حدّ كبير في ألوانها ما يعني أنه من الصعب تمييزها في بعض زوايا التصوير.

وبشكل خاص، الكسوة اللونية لفريقي مرسيدس وأستون مارتن، وكذلك ويليامز وآربي.

وما زاد من هذه المشكلة أن الفرق باتت تخفّف من ألوانها بهدف خفض أوزان السيارات، وبالتالي أصبحت تتشابه في ألوانها خاصة عند النظر إليها من زوايا معينة.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن النقاشات تدور حالياً حول حلّ لهذه المشكلة بدءاً من الموسم المقبل، لضمان تنوع أكبر في الألوان وسهولة تمييز السيارات عن بعضها البعض.

لكن المسألة معقدة للغاية، حيث تريد البطولة مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، حلّها بأسرع وقت وذلك من أجل المتابعين، لكنهم كذلك لا يريدون فرض قوانين قاسية في هذا الصدد.

وأوضح نيكولاس تومبازيس رئيس قسم سباقات السيارات أحادية المقعد أن المسألة ستُناقش خلال اجتماع لجنة الفورمولا واحد المقبل.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كما هو الحال على الدوام في الفورمولا واحد، فإن المسألة أكثر تعقيداً مما تبدو عليه".

وأكمل: "إحدى المشاكل هي أن السيارات باتت تضمّ الكثير من ألياف الكربون عديمة اللون، وذلك بسبب السعي لخفض الوزن، بالتالي بات اللون الأسود واضحاً في السيارات".

وأردف: "قامت الفرق بعمل كبير لتغيير نوعية الطلاء التي باتت رقيقة جداً هذه الأيام، وذلك لإبقاء الوزن أخفض ما يمكن".

وتابع: "مشكلة أخرى، هي أن بعض الفرق تستعمل ألواناً متشابهة تقريباً، وبالتالي باتت السيارات متشابهة حين تكون قريبة من بعضها البعض. نحن نناقش هذه المسألة مع الفرق، وسنناقشها خلال اجتماع اللجنة المقبل".

بالمقابل، يرى تومبازيس أن الحلّ الأمثل يتمحور حول تعاون بين الفرق وليس إجبارها عبر قوانين جديدة.

فقال: "علينا الخروج بحلّ تساهم وتتواصل فيه الفرق مع بعضها البعض. لكننا لم نصل لحلّ واضح بعد. ولا نريده أن يكون عبر القوانين".

وأكمل: "لا نريد إصدار قوانين حول الكسوة اللونية مثل ’فيا’، بل نريد أن تتميز السيارات عن بعضها البعض".

الجدل حيال خوذ السائقين

مشكلة صعوبة تمييز السيارات وألوانها لا تتوقف عند سيارات الفرق، بل تتعداها إلى خوذ السائقين ضمن نفس الفريق.

ونظراً لأن الخوذ لم تعد علامة فارقة كما كان الحال في السباق وبسبب وجود الطوق "الهيلو"، فإن تمييز زملاء الفريق الواحد بات أصعب أيضاً.

ويبدو أن البطولة تقيّم طريقة لتسهيل تمييز سائقي الفريق الواحد كذلك.

حيث قال تومبازيس: "حالياً التصاميم متنوعة وكذلك لا يمكنك رؤية الخوذ على أية حال بسبب الطوق".

وأكمل: "علينا إيجاد طريقة ما كي يتمكن المتابعون من تمييز السائقين، وكذلك تمييز السيارات".

وأردف: "لا نريد فرض ذلك عبر القوانين ومن ثم نُحيل سائقاً ما إلى الحكام لأنه لم يمتثل للقوانين اللونية، لا نريد ذلك!".

واختتم: "لا نريد الخوض في مثل هذا. نريد أن تتفق الفرق على أرضية مشتركة كي تصبح السيارات قابلة للتمييز".