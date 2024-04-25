حصري: الفورمولا واحد تؤجل التعديلات على نظام منح النقاط

بعد الضغط من قبل فرق الوسط في البطولة لتوسيع منح النقاط حتى المركز 12، بات الموضوع ضمن قائمة اجتماع لجنة الفورمولا واحد الذي يحضره ممثلون عن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، الفورمولا واحد والفرق العشرة.

ومن أجل تطبيق التغييرات، فإن القرار بحاجة لدعم من قبل خمسة فرق حالية.

ووافقت عدة فرق صغيرة لصالح التغيير، وبدا أن فريدريك فاسور مدير فريق فيراري وكريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل يدعمان ذلك أو على الأقل لا يعارضانه، خاصة وأنه لا يضرّ بفرق الصدارة.

لكن يبدو أنه تم الاتفاق في اجتماع اللجنة على مزيد من الوقت لتحليل تداعيات مثل ذلك التغيير.

ومع وجود الكثير من الوقت قبل اتخاذ قرارات يتم تضمينها في اللوائح الرياضية لموسم 2025، تم الاتفاق على ضرورة عدم الاستعجال باتخاذ قرار سريع.

بدلاً من ذلك، ستجرى دراسة متكاملة للموضوع قبل وضعه مجدداً على قائمة اجتماع اللجنة المقبل في وقت لاحق من هذا العام.

وتتمحور الفكرة حول منح نقاط لأول 12 سائقاً وليس أول عشرة فقط كما هو الحال الآن - وهو النظام السائد منذ 2010.

ومن أجل ضمان عدم تغيير قيمة المنافسة على اللقب، فإن مقترح تغيير النقاط لن يؤثر على المراكز الأولى.

بدلاً من ذلك، وفي حال تمت الموافقة على الخطوة، فإن أول سبعة مراكز ستبقى على نصيبها من النقاط، بينما سيتمحور التغيير حول المراكز من 8 وحتى 12.