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فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى أخبار

حصة غير مسبوقة على جهاز المحاكاة ساعدت هاميلتون في تصفيات سيلفرستون

كشف لويس هاميلتون بأنّ تواجدًا غير مسبوق على جهاز المحاكاة صباح اليوم الجمعة ساعده على تقديم الأداء الذي منحه قطب الانطلاق الأول لسباق سيلفرستون القصير في جائزة بريطانيا الكبرى.

حصة غير مسبوقة على جهاز المحاكاة ساعدت هاميلتون في تصفيات سيلفرستون

بدا سائق مرسيدس متأخّرًا خلف غريمه على اللقب ماكس فيرشتابن بعد هيمنة ريد بُل على التجارب الحرة الأولى بعد ظهر اليوم.

لكنّ هاميلتون عاد ليقدّم الأداء المطلوب في حصة التصفيات، بينما عانى فيرشتابن مع صعوبة غير متوقعة مع الانعطاف.

ليتقدم هاميلتون على غريمه ومتصدر ترتيب النقاط بفارق 0.075 ثانية في القسم الحاسم من التصفيات.

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وبالحديث عن أدائه اليوم، اعترف هاميلتون بأنّه آثر الاستفادة من البداية المتأخّرة لمجريات اليوم الجمعة عبر خوض حصة على جهاز محاكاة مرسيدس القريب من الحلبة في اللحظات الأخيرة قبل بدء المجريات على المسار.

حيث قال: "كان لدينا متسع من الوقت صباح اليوم، وقلت في نفسي: دعنا لا ننتظر هكذا ونهدر الوقت. هيا نذهب إلى جهاز المحاكاة".

وأضاف: "لذلك خضنا حصة تدريبية هذا الصباح هناك. كنا نحاول فقط العمل على تطوير السيارة، ومنح الرفاق أكبر قدر ممكن من المعلومات، حيث نحاول استخلاص كل ذرة أداء نفتقد لها. وكانت الأمور جيّدة اليوم، وأنا سعيد جدًا بذلك".

هذا وأضح هاميلتون بأنّ مرسيدس ركّزت على برنامجها للمسافات الطويلة في الحصة الصباحية عوضًا عن ملاحقة الأزمنة السريعة مثل ريد بُل.

وبالرُغم من تأثّر جهوده الأخيرة في القسم الحاسم من التصفيات بسبب انزلاق في مدخل منعطف كلاب، إلّا أن محاولة هاميلتون الأولى كانت كافية ليتربع على صدارة الأزمنة.

حيث قال: "لا أعلم ماذا كانوا يفعلون، لقد كانوا سريعين للغاية بالطبّع في حصة التجارب تلك، ولكننا كنا نركّز فقط على وظيفتنا ونحاول البناء على أدائنا. كنت على جهاز المحاكاة في الصباح، فقط لاستخدامها كحصة تجارب حرة، كونها المرة الأولى على الإطلاق التي نحظى فيها بصباح فارغ. كنت أحاول القيام بكل شيء وتجربة كافة الأمور".

واختتم: "لذلك كانت اللفة الأولى رائعة. الثانية بدت أفضل، لكنني فقدت السيطرة على القسم الخلفي في المنعطف الأخير، لذلك كنت متوترًا للغاية. لكن كان بمقدوري رؤية الجماهير وذكرني ذلك بقطب الانطلاق الأول لي هنا في 2007".

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جديرٌ بالذكر أن ذلك الزمن الأسرع سيمنح هاميلتون قطب الانطلاق الأول في أول سباق تأهيلي قصير في الفورمولا واحد، والذي سيحدد بدوره ترتيب شبكة انطلاق السباق الرئيسي يوم الأحد.

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