تقرير التجارب

فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

حصة بلا أزمنة .. الأمطار تغرق التجارب الحرة الأولى لجائزة لاس فيغاس الكبرى

حوّلت الأمطار المتواصلة حلبة جائزة لاس فيغاس الكبرى إلى ما يشبه حلبة للتزلج على الجليد، ما حال دون إكمال أية تجارب فعلية ذات قيمة خلال الحصة الأولى من التجارب الحرة للفورمولا 1.

منشور: 20-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي

"إذا كنا على حلبة مثل فيغاس وهطلت الأمطار، فأعتقد بصراحة أننا سنواجه مشكلة". هكذا توقع سائق ريسينغ بولز ليام لاوسون، بعد تجربته إطارات الأمطار لهذا العام في البرازيل.

وعكست تصريحاته الأجواء السائدة في بادوك الفرق، إذ يصعب على إطارات بيريللي الوصول إلى درجة حرارة التشغيل المناسبة، لا سيما على حلبة تتميز بسرعات منخفضة في المنعطفات ودرجات حرارة شديدة الانخفاض، مثل حلبة الشوارع التي يبلغ طولها 6 كيلومترات في مدينة الترفيه.

وسرعان ما أثبتت تصريحات لاوسون وجاهتها، بعدما هطلت الأمطار على فترات متقطعة في ولاية نيفادا صباح الخميس، قبل أن تشتد مجددًا قبيل انطلاق التجارب الحرة الأولى عند الساعة 4:30 عصرًا بالتوقيت المحلي.

ومع ضآلة فرص إقامة تجارب فعلية خلال بقية عطلة نهاية الأسبوع، تحولت الحصة بطبيعة الحال إلى فترة تفتقر إلى الحركة على الحلبة، ما دفع الجماهير التي تكبدت مبالغ باهظة لشراء تذاكر الحدث إلى البحث عن بعض الإثارة على طاولات الرهان بدلًا من متابعة السيارات.

وكان الخروج إلى سطح الحلبة منخفض التماسك، مع اقتراب الجدران الإسمنتية من السيارات، أشبه بالمقامرة أيضًا. لكن سيرجيو بيريز، سائق كاديلاك المملوكة لشركة أمريكية، كان أول من تجرأ على اختبار الظروف بإطارات الأمطار الكاملة، في لفة استكشافية، وكأنه أراد تقديم شيء للجماهير المحلية على الأقل. وانضم إليه لاحقًا ثنائي هاس، رافاييل كامارا وريو هيراكاوا، الذي خاض حصة التجارب الحرة الأولى المخصصة للسائقين الناشئين بدلًا من أولي بيرمان.

كما خرجت سيارة كاديلاك الثانية بقيادة فالتيري بوتاس لاستكشاف الظروف الجوية السيئة، واحتفل السائق بتأكيد بقائه مع الفريق في موسم 2027 بانزلاق خلفي عنيف لسيارته خلال لفّته الوحيدة، ما أظهر أن الفريقين المملوكين لشركات أمريكية لم يترددا في تقديم مساهمتهما رغم الظروف الصعبة.

اقرأ أيضاً:

وفي الوقت الذي لم يجد فيه مشاهدو التلفزيون والمراهنون المهتمون بتحليل أزمنة اللفات ومحاكاة السباق ما كانوا يأملونه، تحولت التجارب الحرة الأولى إلى واحدة من أكثر الحصص جمالًا من الناحية البصرية خلال العام. فشارع لاس فيغاس بوليفارد يبدو خلابًا في أفضل أحواله، لكن الأمطار أضافت إلى أضواء القطاع الشهير انعكاسات نيونية غمرت الشوارع، بألوان مذهلة.

وقال سائق فيراري الاحتياطي دينو بيغانوفيتش، الذي حل مكان لويس هاميلتون خلال الحصة، وهو يتأمل المشهد: "مذهل، إنه شارع رائع".

لكن الرد جاء مقتضبًا من فيراري: "استمتع بمشاهدة المعالم... لكننا سندخل إلى منطقة الصيانة في هذه اللفة، من فضلك".

وربما كان بإمكان بيغانوفيتش الاستمتاع بالمشاهد قدر الإمكان، إذ لم يكن البقاء داخل المرآب خيارًا متاحًا للسائق السويدي البوسني من الأساس. فحتى تُحتسب أي من الحصص الأربع الإلزامية المخصصة للسائقين الناشئين لكل فريق، يتعين على السائقين الخروج إلى الحلبة مرة واحدة على الأقل.

وهو ما يفسر خروج السائقين الناشئين الثلاثة جميعًا، ومن بينهم جاك كروفورد الذي شارك بدلًا من فرناندو ألونسو مع أستون مارتن، رغم أنهم سيشعرون بخيبة أمل إزاء قلة المسافة التي تمكنوا من قطعها خلال هذه الفرصة النادرة.

وبينما أبلغ بطل العالم كيمي أنتونيللي عن تعرض سيارته للانزلاق المائي، واجه عدد من السائقين الأكثر خبرة لحظات خطيرة بالقرب من الجدران. فقد انحرفت سيارة أليكس ألبون مباشرة عند المنعطف 11 في نهاية شارع لاس فيغاس بوليفارد، فيما تعرض نيكو هلكنبرغ، سائق أودي، لقفل المكابح عند المنعطف الأيسر المغمور بالمياه.

وقال ماكس فيرستابن، سائق ريد بُل: "إنها أشبه بحلبة للتزلج على الجليد". وكان الهولندي يتحدث بنبرة هادئة، رغم أنه لا يُعد من المعجبين كثيرًا بحلبات الشوارع حتى في أفضل الظروف.

وفي نهاية المطاف، اختبر جميع السائقين الظروف باستثناء 5 منهم، إذ فضلت سيارتا مكلارين وسيارتا ريسينغ بولز عدم المخاطرة، كما لم يُبدِ لانس سترول، سائق أستون مارتن، حماسة كبيرة للخروج.

وكان كامارا وثنائي ألبين، بيير غاسلي وفرانكو كولابينتو، السائقين الثلاثة الوحيدين الذين خرجوا إلى الحلبة مرتين. وكاد السائق الأرجنتيني أن يعيش مجددًا مشاهد حادثه العنيف خلال التصفيات في 2024 عندما كان يقود لصالح ويليامز، بعدما فقد السيطرة على سيارته للحظات أثناء قيادتها على المقطع المستقيم.

وللتوضيح، لم تُسجل أية أزمنة للفات خلال الحصة.

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق لويس هاميلتون يدعم عودة محركات في8 وينتقد وحدات الطاقة الحالية التي "تسلم الروح" على المقاطع المستقيمة

المقال التالي راسل يتفوق على غاسلي ويتصدّر التجارب الحرة الثانية على شوارع لاس فيغاس المبللة

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

أحدث الأخبار





موتو جي بي: مارك ماركيز يسقط واللقب في متناول يده.. وبيزيكي يفوز بالسباق القصير في البرتغال



موتو جي بي



MGP موتو جي بي



جائزة البرتغال الكبرى



3 س



موتو جي بي: مارك ماركيز يسقط واللقب في متناول يده.. وبيزيكي يفوز بالسباق القصير في البرتغال





بياستري يتساءل عن الفارق "الغريب" في السرعة مقارنة بالسيارات المزودة بمحركات مرسيدس في لاس فيغاس



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



5 س



بياستري يتساءل عن الفارق "الغريب" في السرعة مقارنة بالسيارات المزودة بمحركات مرسيدس في لاس فيغاس





تحليل: من كان الخاسر الأكبر بعدما لعب أنتونيللي دور "حاجز الهواء" في لاس فيغاس؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



6 س



تحليل: من كان الخاسر الأكبر بعدما لعب أنتونيللي دور "حاجز الهواء" في لاس فيغاس؟





موتو جي بي: بيزيكي ينتزع قطب الانطلاق الأول ومارك ماركيز ثانيًا في البرتغال



موتو جي بي



MGP موتو جي بي



جائزة البرتغال الكبرى



6 س



موتو جي بي: بيزيكي ينتزع قطب الانطلاق الأول ومارك ماركيز ثانيًا في البرتغال

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





تحليل: من كان الخاسر الأكبر بعدما لعب أنتونيللي دور "حاجز الهواء" في لاس فيغاس؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



6 س



من قبل ستيوارت كودلينغ



تحليل: من كان الخاسر الأكبر بعدما لعب أنتونيللي دور "حاجز الهواء" في لاس فيغاس؟





وولف يتوقع مزيدًا من ألقاب الفورمولا 1 لأنتونيللي .. "لكن دعونا نأمل ألا يتغير أمر واحد فيه أبدًا"



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



وولف يتوقع مزيدًا من ألقاب الفورمولا 1 لأنتونيللي .. "لكن دعونا نأمل ألا يتغير أمر واحد فيه أبدًا"





تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟





تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك