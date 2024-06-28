حسم مصير ريكاردو في الفورمولا واحد بات قريباً

تستعد كل من ريد بُل وآربي لخوض نقاش "هادئ" فيما يتعلق بمصير دانيال ريكاردو وإمكانية استبداله بالسائق الاحتياطي لاوسون، وذلك خلال العطلة الصيفية.

ومع تأكيد بقاء يوكي تسونودا مع آربي للموسم المقبل، فإن التركيز انتقل صوب ريكاردو.

وكان ريكاردو يأمل الانضمام إلى فريق ريد بُل الرئيسي، بديلاً عن سيرجيو بيريز، لكن تم تأكيد بقاء المكسيكي مع العلامة النمساوية بعقد لموسمين، وبالتالي فإن مستقبل ريكاردو بات محاطاً بالشكوك.

ووسط تصريحات هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات مؤخراً حيال الرغبة بترقية لاوسون بديلاً عن ريكاردو، فإن الشكوك ازدادت أكثر حيال مستقبل الأسترالي.

حيث علّق بيتر باير الرئيس التنفيذي لدى آربي، بأن الفريقين التابعين لشركة ريد بُل سيخوضان نقاشاً هادئاً حيال المسألة في الصيف.

فقال: "نحن لسنا على عجلة من أمرنا لاتخاذ القرار. أكدنا بقاء يوكي، وتركيزنا الحالي منصبّ على السيارة. وسنصل للعطلة الصيفية لنخوض نقاشاً هادئاً".

وأكمل باير مؤكداً على أهمية مشاركة ريكاردو حتى الآن، فقال: "ساعدنا دانيال بالتأكيد بشكل كبير. خلال العام الماضي الذي أمضاه معنا، جلب طاقة جديدة للفريق وكان رائعاً للغاية في دعم يوكي".

وأضاف: "يوكي أشار مؤخراً إلى أنه ما زال يتعلم من دانيال".

وأردف: "ذلك جزء من عملنا ومهمتنا: تطوير السائقين. هذا ما نقوم به حالياً. ليام جزء من الفريق، إنه سائقنا للتجارب. فهو يعمل على جهاز المحاكاة".

واختتم: "لكن القرار سنتخذه بهدوء، ونحن لسنا على عجلة من أمرنا".

من جهته، ألمح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل إلى أن احتمالات إجراء تبديلات ضمن صفوف سائقي ريد بُل وسط الموسم، تبقى قائمة.