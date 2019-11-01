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هاميلتون وروسي يتبادلان الأدوار في فالنسيا الشهر المُقبل

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هاميلتون وروسي يتبادلان الأدوار في فالنسيا الشهر المُقبل
01-11-2019

علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ خطوة مبادلة درّاجة الموتو جي بي وسيارة الفورمولا واحد المتوقّعة منذ فترة طويلة بين لويس هاميلتون وفالنتينو روسي قد تمّ الاتّفاق عليها لتكون في 9 ديسمبر/كانون الأوّل المُقبل في فالنسيا.

يتمّ تقييم هذه الفكرة منذ سنوات عديدة، حيث ضغطت شركة "مونستر" - الداعم الكبير لكلّ من درّاج ياماها وسائق مرسيدس - من أجل وضع البريطاني صاحب الألقاب الخمسة في الفئة الملكة على درّاجة "ام1" بمواصفات الجائزة الكبرى وروسي على سيارة هاميلتون في الفورمولا واحد.

وباستثناء أيّة تغييرات في مواعيدهما الشخصية في اللحظات الأخيرة، فإنّ تلك المبادلة المثيرة ستتم الآن في فالنسيا بعد أسبوع من اختتام موسم الفورمولا واحد في أبوظبي.

وستكون تلك المرّة الأولى التي يقود فيها هاميلتون درّاجة موتو جي بي، على الرُغم من أنّه قطع العديد من الأميال على الحلبة على متن درّاجات نارية أخرى.

بل حتّى أنّ الفهد الأسود أمضى يومًا في خيريز على متن درّاجة ياماها "آر1 ام سوبربايك"، بمساعدة الدرّاجَين المصنعيين مايكل فان دير مارك وأليكس لاوز.

على الجانب الآخر، يحمل روسي في جُعبته خبرة جيّدة على سيارات المقعد الأحادي، حيث اختبر الدكتور مع فيراري في عدد من المناسبات، إلى حدّ أنّه كان هنالك تقييم لخطوة انتقال دائم إلى سباقات السيارات مع سكوديريا.

كما يتّجه روسي كذلك إلى قيادة سيارة فيراري "488 جي تي3" في سباق الخليج 12 ساعة على حلبة ياس مارينا يوم السبت التالي لحدث المبادلة مع هاميلتون.

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