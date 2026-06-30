حجار يكشف الجانب الإيجابي من سباق النمسا
انطلق إسحاق حجار سائق ريد بُل من المركز الثامن، وخاض معارك مباشرة على الحلبة مع بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون، كما نافس سائقي مكلارين لاندو نوريس وأوسكار بياستري على المراكز خلال السباق.
إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: مايكل بوتس
أنهى السائق الشاب السباق في المركز السادس، لكنه أكد أنه شعر بأنه وجد وتيرة كانت ستسمح له بالصعود حتى المركز الرابع لو أنه حقق مركز انطلاق أفضل باستخدام سيارة ريد بُل RB22 المحسّنة.
وضمن حديثه لموقع "كراش.نت"، قال حجار: "لا أتذكر سباقًا في مسيرتي تنافست فيه مع فرق كبيرة مثل فيراري ومكلارين".
وأكمل: "لذلك كان الأمر ممتعًا جدًا، وكانت هذه تجربة أولى بالنسبة لي".
وأردف: "مع ذلك، لو بدأتُ في مركز أعلى قليلًا على شبكة الانطلاق ولم أواجه مشاكل في إدارة الطاقة، لكان المركز الرابع ممكنًا. لذلك كانت جولة إيجابية بالنسبة لي".
وعند سؤاله عما إذا تعلّم شيئًا من معركته مع هاميلتون، أجاب حجار: "لم أتعلم شيئًا محددًا، لقد استمتعت فقط بالمعركة".
وأضاف: "ربما كنت لطيفًا قليلًا مع لويس عند المنعطف الرابع، أتذكر ذلك. بخلاف ذلك، أعتقد أنني أدرت المنافسة بشكل جيد".
إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
وأكد حجار أن مشاكل المكابح التي واجهها طوال عطلة نهاية الأسبوع استمرت خلال السباق.
حيث قال: "تعرضت لعدد كبير من حالات انغلاق العجلات، وكان مستوى ثقتي منخفضًا. كان عليّ أن أقود بحذر في كل لفة، لكن الجميع من حولي كانوا يعانون من المشكلة نفسها".
وتابع: "لم أكن وحدي. أعتقد أن ذلك قد يكون بسبب ظروف الحلبة، وارتفاع درجات الحرارة، وسوء أداء الإطارات".
واسترسل: "لكن من ناحية وتيرة السباق، أعتقد أننا كنا ثاني أسرع سيارة".
واختتم: "لا أعتقد أن السيارة كانت ضمن نافذة التشغيل المثالية، لكنها كانت سريعة رغم ذلك، وهذا أمر مشجع".
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