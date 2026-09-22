كان حجار قد أصيب في معصمه أثناء التدريبات خلال العطلة الصيفية، وبعد تلقيه النصيحة الطبية، طُلب منه تجنب القيادة من أجل إدارة عملية تعافيه.

وبالتالي، حلّ لاوسون بديلًا للفرنسي من أصول جزائرية، في ريد بُل، بدءًا من جائزة هولندا الكبرى، مع انتقال يوكي تسونودا من دوره كسائق احتياطي لملء مقعد لاوسون.

استمر ذلك لثلاثة سباقات، إذ أعطى حجار الأولوية لتعافيه، وبالتالي بقي لاوسون في مقعد ريد بُل خلال جائزتي إيطاليا وإسبانيا الكبريين، مع استمرار تسونودا في شغل المقعد الشاغر في ريسينغ بولز.

سجل لاوسون 14 نقطة خلال مشاركاته الثلاث مع ريد بُل، وكانت مونزا الجولة الوحيدة من بين الجولات الثلاث التي لم يسجل فيها أي نقاط، بعدما تلقى سلسلة من العقوبات بسبب وحدة الطاقة.

قبل أن يُجبر لاحقًا على التوقف في منطقة الصيانة بعد أن أدى احتكاكه مع نيكو هلكنبرغ إلى كسر جزء من جناحه الأمامي.

أنهى تسونودا ذلك السباق في المركز العاشر، رغم أنه كان قريبًا من تسجيل نقطة في زاندفورت قبل أن يتجاوزه بيير غاسلي إلى المركز العاشر في وقت متأخر من السباق.

ليام لاوسون، ريد بُل الصورة من قبل: Eric Le Galliot

"يود الفريق توجيه الشكر إلى ليام على احترافيته وتفانيه وعمله الجاد خلال السباقات الثلاثة الماضية"، جاء في بيان من ريد بُل.

"لقد تولى المهمة في ظل ظروف صعبة، وقدم بعض الأداءات المبهرة وأسهم بشكل قيّم في الفريق."

وبذلك، يظهر حجار للمرة الأولى خلف مقود سيارة فورمولا 1 منذ جائزة المجر الكبرى في يوليو/تموز، رغم أنه تمكن خلال تلك الفترة من زيادة رصيده من النقاط هذا الموسم بعدما أُعيدت إليه نتيجة المركز الثالث التي حققها في جائزة موناكو الكبرى.

وكان كل من فريقي مكلارين وريد بُل قد تقدما بنجاح باستئناف ضد إلغاء العقوبتين اللتين بلغت مدة كل منهما خمس ثوانٍ بحق بيير غاسلي بسبب السرعة في منطقة الصيانة بعد السباق، ما أعاد حجار إلى مراكز منصة التتويج.

كما طلب الفرنسي النصيحة من بطل العالم في موتو جي بي مارك ماركيز، الذي تعرض لكسر في ذراعه عام 2020، وتفاقمت إصابته عندما حاول العودة إلى المنافسات قبل الأوان، ومنذ ذلك الحين احتاج الإسباني إلى العديد من العمليات الجراحية على الذراع نفسها خلال السنوات التالية.

وكشف ماركيز أنه قال لحجار: "تعلمت في الماضي أن الغياب عن سباق واحد لن يغير حياتك. لكن تفاقم إصابتك لأنك تقود في وقت مبكر جدًا، يمكن أن يغير حياتك".