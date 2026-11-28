فورمولا 1 جائزة قطر الكبرى

حجار يشرح سبب رجّ جسده داخل قمرة القيادة خلال تصفيات الفورمولا 1 في قطر

كان سائق ريد بُل يرجّ داخل مقعده على الخطوط المستقيمة، بينما فقدت سيارته السرعة في نهاية لفّته الأخيرة.

ليديا مي

منشور: 28-11-2026

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لمشجّعي ريد بُل. واصلوا متابعة ريد بُل ريسينغ، مع الأخبار، وتحديثات السائقين، والمعلومات التقنيّة وتحليلات السباقات من ميلتون كينز.

اعترف سائق ريد بُل في الفورمولا 1 إسحاق حجار بأنّه كان يرجّ جسده داخل قمرة القيادة مثل سائقي الكارتينغ خلال تصفيات جائزة قطر الكبرى، في محاولة للعثور على المزيد من السرعة على الخطوط المستقيمة.

يُعد تحريك الجسم إلى الأمام والخلف داخل المقعد إحدى الحيل التي يكتسبها العديد من السائقين خلال مشاركتهم في الكارتينغ، حيث يستخدمونها لمحاولة استخراج قدر إضافي من السرعة من السيارة.

وفي حديثه إلى سكاي سبورتس بعد الحصة، أكد السائق الفرنسي أنه كان يفعل ذلك بينما بدأت سيارته تفقد السرعة في نهاية لفّته الأخيرة.

وقال: "كان الفارق الزمني يتراجع باستمرار، وكنت أفقد السرعة. لذا فإن الأمر محبط للغاية، لأنني كنت أضغط بأقصى ما لدي، لكن نعم، هذه هي الأمور. هذا ما أفعله طوال الوقت، في كل مرة. كنت أزحف نحو خط النهاية".

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

ومع ذلك، سجل حجار زمنًا بلغ دقيقة و22.291 ثانية في القسم الثالث من التصفيات، ليحتل المركز الخامس، متقدمًا بفارق 0.041 ثانية على زميله ماكس فيرستابن. وتصدر جورج راسل احتكار مرسيدس للصف الأول، أمام كيمي أنتونيللي، فيما احتل لاندو نوريس وأوسكار بياستري سائقا مكلارين المركزين الثالث والرابع.

وكان حجار يستهدف المركز الثالث على شبكة الانطلاق، وهو أفضل مركز اعتقد أنه قادر على تحقيقه خلف سيارتي مرسيدس.

وقال حجار: "كان ذلك الهدف الذي وضعته لنفسي، لأن مرسيدس تنتمي ببساطة إلى فئة مختلفة. والمركز الثالث هدف واقعي".

وأضاف: "كان ذلك واقعيًا حتى ظهر سائقو مكلارين، فقد قدموا أداءً أفضل منا. وهذا هو الواقع فعلًا. أعتقد أن هناك عُشر ثانية في تلك اللفة لم نتمكن من استخراجها".

ويتجه حجار إلى جائزة قطر الكبرى، الجولة قبل الأخيرة من موسم 2026، وهو يحتل المركز الثامن في ترتيب السائقين برصيد 122 نقطة. أما زميله في الفريق فيرستابن، فينافس على المركز الثاني في البطولة، ويحتله حاليًا برصيد 304 نقاط.

ومن المقرر إقامة جائزة قطر الكبرى على حلبة لوسيل الدولية يوم الأحد 29 نوفمبر، في الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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